Diabolsky exkluzívna edícia

26. okt 2011 o 18:00 Ján Kordoš

Okrem hry samotnej dostanete vo veľkom balení knihu artworkov (208 strán), soundtrack s 24 skladbami, 2 DVD s rôznymi dokumentmi o vývoji hry, a to je len začiatok. Nesmie chýbať 4 GB USB kľúč v značne nepraktickom prevedení alebo napríklad lebka samotného Diabla. Priateľke ju na výročie zrejme nedarujete, no imidžovka je to riadna. Nesmú chýbať ani rôzne in-game predmety do posledných hier od Blizzardu.

Táto roztomilá špecialitka vás predbežne vyjde na 99,99 amerických dolárov, cena pre európsky trh stanovená nebola. Pri tuzemskom distribútorovi ABC Data sa človek nič nedozvie, internetové obchody by však mohli ponúka dovezené kópie.

Zdroj: Shacknews