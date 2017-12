Nový Batman ide na dračku

27. okt 2011 o 15:40 Ján Kordoš

Rozšírená akčná hra s Batmanom v hlavnej úlohe nám tentoraz ponúkne miesto väzenia a jeho priľahlého okolia rovno otvorené mesto, kde si zloduchovia spravili čurbes a robia neplechu. Prvý diel nastavil latku kvality nesmierne vysoko, pokračovanie ju pohodlne preskočilo, no viac vám prezradíme až v našej recenzii. Pozitívnou správou je, že si Batman: Arkham City výborne vedie aj v predajnosti.

Za prvý týždeň od vyeexpedovania 4,6 milióna kusov hry pre Xbox 360 a Playstation 3 sa predala takmer polovica - hráči si zadovážili 2 milióny kusov hry. Prvý Arkham Asylum sa môže popýšiť predajnosťou 4,3 milióna kusov hry naprieč všetkými platformami. Je teda pravdepodobné, že si druhý diel bude viesť ešte lepšie a dosiahne vyššie čísla. Síce nejde o taký úspech ako to vidíme napríklad pri sérii Call of Duty, poteší aspoň to, že kvalitu vedia hráči oceniť nezávisle od číslovky za názvom hry.

