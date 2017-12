Grand Theft Auto V oficiálne oznámené

25. okt 2011 o 16:20 Ján Kordoš

Rockstar túto správu oznámil zaujímavo: na svojej domovskej stránke umiestnil obrovské logo hry bez akýchkoľvek informácií. Vývojársky tím sa taktiež nemohol pre embargo vyjadriť na otázky herných novinárov, takže nepoznáme dátum vydania a ani platformy, na ktorých si Grand Theft Auto V napokon zahráme. S veľkou pravdepodobnosťou to však budú najprv konzolové verzie pre Xbox 360 a Playstation 3 (veríme, že to ešte nejaký ten rok potiahnu) a s oneskorením bude nasledovať i konverzia pre PC. Všetko sú to ale iba dohady, výsledok môže byť úplne iný a nebudeme sa púšťať na tenký ľad špekulácii. Náš odhad vydania: jeseň 2013.

Zdroj: Shacknews