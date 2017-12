Zavádzanie internetu do odľahlých obcí môže začať na budúci rok

Projekt zameraný na rozšírenie vysokorýchlostného internetu aj do tých obcí, ktoré sú pre telekomunikačných operátorov finančne neatraktívne (tzv. biele miesta), pravdepodobne odštartuje už na budúci rok.

24. okt 2011 o 16:39 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) totiž podľa slov generálneho riaditeľa Branislava Máčaja plánuje do konca tohto roka vypísať tender na projektové práce pri budovaní sietí. V predbežnom vyhlásení agentúra ráta s nákladmi vo výške od 9 do 16,3 mil. eur. Podľa Máčaja by sa však konečné náklady mohli vyšplhať na 14,5 mil. eur. V prípade úspešného tendra by mohla výstavba infraštruktúry odštartovať už na budúci rok.

Na internetizáciu bielych miest, ktorá je súčasťou tretej prioritnej osi Operačného program Informatizácia spoločnosti (OPIS), má agentúra vyčlenených 113 mil. eur. Prostredníctvom tejto sumy môže agentúra podľa Máčaja pokryť vysokorýchlostným internetom 518 z celkového počtu 729 obcí označovaných ako biele miesta. NASES však žiada o navýšenie prostriedkov o 30 mil. eur, čím by sa jej podarilo pokryť vysokorýchlostným internetom až 667 obcí, čím by sa celkové pokrytie vyšplhalo na 99,5 % populácie Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. S takýmito počtami pritom agentúra podľa Máčaja ráta aj pri príprave tendrov. Cieľom európskej únie je pritom do roku 2020 zabezpečiť pre všetkých obyvateľov prístup k rýchlemu internetu.

Víťaz verejného obstarávania bude musieť podľa Máčaja položiť trasy v dĺžke 4 004 kilometrov, pričom priemerná hodnota medzi obcami je 21 kilometrov. Takmer 75 % prác pritom bude prebiehať v extraviláne obcí. Cieľom NASES je zabezpečiť vybudovanie optickej siete medzi jednotlivými obcami združenými v klastroch a uzlami kostrových operátorov ako Slovak Telekom, Orange, Energotel a ŽSR. Vlastníkom vybudovanej infraštruktúry bude NASES, pričom model je z hľadiska technológie navrhovaný ako otvorený, nediskriminačný a technologicky neutrálny. Agentúra bude zabezpečovať prevádzku a údržbu základnej infraštruktúry, pričom jej kapacitu bude prenajímať konkrétnym záujemcom o poskytovanie internetu v daných obciach.

Presné podmienky a suma za prenájom podľa Máčaja nie je zatiaľ známa. V súčasnosti prebiehajú rokovania pracovnej skupiny, ktorej súčasťou sú všetci významní telekomunikační operátori.