Američania otvorili prvý súkromný kozmodróm

Z kozmodrómu Amerika by mohli letieť komerčné vesmírne lode aj dvakrát za deň.

24. okt 2011 o 22:45 Tomáš Vasilko

EL PASO, BRATISLAVA. Už testujú svoje vesmírne lode, majú aj pristávaciu dráhu. Minulý týždeň pre vesmírnych podnikateľov, ktorí začínajú pomaly dobývať vesmír, oficiálne otvorili aj kozmodróm. Vôbec prvý v histórii, odkiaľ budú do kozmu letieť súkromníci.

Kozmodróm Amerika, ako sa oficiálne volá, otvorili v púšti v Novom Mexiku. Práve v jeho hangári budú umiestnené vesmírne lode súkromnej spoločnosti Virgin Galactic britského milionára Richarda Bransona.

Hviezdne mestečko

Budova hangáru vyzerá ako skutočné moderné hviezdne mestečko. „Je to budova 21. storočia pre biznis 21. storočia,“ povedal Branson podľa AP. Z hangáru vedie asi 3,2 kilometra dlhá a 61 metrov široká pristávacia dráha, odkiaľ budú vzlietať stroje súkromníkov.

Fakty Kozmodróm Amerika Stavať ho začali v roku 2006. Jeho majiteľom je americký štát Nové Mexiko. Stál 209 miliónov dolárov Na 20 rokov si ho prenajala spoločnosť Virgin Galactic. Má 3,2­kilometrovú dráhu.

Kozmodróm Amerika bol financovaný z verejných zdrojov štátu Nové Mexiko. Stál 209 miliónov dolárov a jeho vlastníkom je samotný štát.

Politici, ktorí odsúhlasili jeho stavbu, veria, že prinesie pracovné miesta - do piatich rokov najmenej dvetisíc pozícií.

Štát tiež uzavrel na 20 rokov zmluvu so spoločnosťou Virgin Galactic. Kozmodróm Amerika sa pre túto spoločnosť stane centrálou na ich vesmírne cesty.

Doteraz má Virgin Galactic nahlásených viac ako 400 budúcich vesmírnych turistov zo 46 krajín. Počas niekoľko hodín trvajúceho letu sa dostanú nad hranicu 100 kilometrov od povrchu Zeme, čo predstavuje hranicu vesmíru.

Šiesti turisti si na niekoľko minút užijú pocit beztiaže, takisto sa budú môcť pozerať na zakrivenie Zeme.

„Myslím, že prvý moment, keď uvidím zakrivenie Zeme, bude vzrušujúca časť cesty,“ povedal pre New Scientist David Whitcomb, jeden z budúcich cestujúcich.

Možno v roku 2013

Spoločnosť momentálne stále testuje svoje stroje. Lietadlo WhiteKnightTwo vyvezie do výšky asi 15 kilometrov vesmírnu loď SpaceShipTwo, ktorá sa potom oddelí a vyskočí nad hranicu vesmíru. Branson hovorí, že testy by mali skončiť do konca roku 2012.

Prvé cesty s turistami majú prísť potom. Na začiatku majú lietať do vesmíru raz za týždeň, neskôr by podľa New Scientist chceli lietať dvakrát denne. Jeden lístok zatiaľ stojí 200­tisíc amerických dolárov.