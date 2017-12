Testovali sme "vajíčko", ktoré ozvučí dvor

Výrobcovia mobilných reproduktorov častejšie sklamú, ako splnia naše túžby. Až na malé výnimky.

24. okt 2011 o 14:30 Milan Gigel

Keď sa nám do rúk dostalo balenie reproduktorov s nápisom X-mini MAX v1.1, boli sme skeptickí. Dva týždne používania však ukázali, že ide o malý zázrak, ktorý by nemal ujsť vašej pozornosti. Obzvlášť ak radi pracujete pri hudbe a hovorenom slove mimo dosahu zástrčky.

Oči môžu klamať

Šúľok z priehľadného plastu a v ňom čierne vajíčko s lesklými červenými očami. Nezvyčajná kabeláž a látkové vrecúško, ktoré má vreckovú aparatúru ochrániť pred chladom. Výrobca na obale sľubuje výkon 2x2 watty a 12-hodinovú výdrž po dvojhodinovom nabíjaní. Toľko v skratke.

Ak ste rovnako znechutení technologickými hračkami, ktoré sľubujú to čo nedokážu splniť, zdá sa že tu čosi nehrá. Buď ide o ďalší z výstrelkov výrobcov príslušenstva, alebo na novinke naozaj čosi bude.

X-mini MAX v1.1 Rozmery:61,1mm×49,6mm (zatvorený rezonátor)

Hmotnosť: 105g

Reproduktor:magnetický tienený, 36 mm (4 Ohm)

Výstupný výkon:2 x 2W

Frekvenčný rozsah: 140 Hz-20Khz

Odstup signál-šum: viac ako 89dB

Skreslenie: menej ako 0,3 %

Hracia doba: 12 hodín

Napätie/kapacita batérie: 250 mAh

Nabíjacie napätie batérie: 5V±0,5V

Nabíjacia doba batérie: 5V-2 hodiny

Dostupnosť: www.x-mini.sk

Cena:od 36,20 €

Jediný spôsob ako to zistiť je otestovať to na vlastnej koži. Na stole, popri práci vo dvore a na grilovačke.

Transformer, ktorý naberá objem

Vajíčko je možné na dve časti rozobrať potiahnutím za konce. Sú spojené magnetkami, ktoré umožňujú upevniť reproduktory na akýkoľvek kovový povrch. Držia na plechovej streche králikárne, kovovom ráme stola i na chladničke. Sú dostatočne silné na to, aby pri vibráciách reproduktory neposkakovali.

Stačí pootočiť bajonetom a hlavička reproduktoru vyskočí na pružnej plastovej hadici nahor. Pružný krk po natiahnutí zvýši vnútorný objem reproduktora a dodá mu na intenzite. Máme dve polovičky s magnetkami pri nožičkách a 36 milimetrovým neodýmovým reproduktorom pod čiapočkou.

V každej polovici je zabudovaný akumulátor, mechanický vypínač, LEDka ktorá prezradí všetko potrebné o stave batérie a dvojica konektorov. 3,5-milimetrový jack slúži na reťazenie viacerých reprosústav za sebou, miniUSB konektor kombinuje napájanie s audiovstupom. Prečo sa výrobca rozhodol pre neštandardnú kabeláž je otázkou. Stačí trochu nepozornosti pri balení a môžete googlovať na nete, ako ich so spájkovačkou v ruke opäť sprevádzkovať.

Hlasitosť na úkor kvality

Rýchle skúmanie pri notebooku potvrdilo potrebu dvoch hodín pre úplné nabitie a približne 10-hodinovú výdrž. Reproduktory hrajú v porovnaní s notebookom neuveriteľne hlasito, avšak zdá sa že na úkor kvality. V pokojnej komornej atmosfére kancelárie je zrejmé, že výrobca posilnil hĺbky a snaží sa o čo najintenzívnejšiu interpretáciu stredov. Výšky akoby sa vytrácali.

Battery od Metallicy znejú dynamicky avšak akosi fádne, Valhalla od Hammeheartu sa mení na rušivý neharmonický šum, pri All I wanna do od Sheryl Crow začínajú reproduktory pochodovať po stole. Po znížení hlasitosti a postupnej strate záujmu si uši začínajú na podmaz zvykať. Znie o poznanie lepšie ako z reproduktorov notebooku, predčí kvalitou zvuk plážového rádia a dolieha niekoľko metrov ďaleko. Dá sa na to zvyknúť.

Prehlučí notebook aj malý tranzistorák

Aj keď matematika nepustí a nie je možné, aby sme pri napájaní z drobných akumulátorov hovorili o 2-wattovom výkone, predsa len spúšťame do porovnávania. Na tranzistoráku Philips AE2160 čítame 0,5 wattu výkonu a je pravda, že je k práci na dvore až príliš tichý. Reproduktory X-mini hrajú podstatne hlasnejšie a nie je problém pripojiť ich k slúchadlovému výstupu tranzistoráku, aby zvýšili jeho výkon. Trpí tým kvalita signálu Reginy aj Slovenska, ale pri preložení na lepšie miesto je dobre.

Dvojwattové retrorádio Philips AE2730 sa hrdí dvoj-wattovým výkonom a zdá sa, že hlasitosť X-mini je s ním porovnateľná. Zvuku z malých reproduktorčekov síce chýba objem, ale hlasivky majú vyvinuté ako sa patrí. Nech sa veci majú akokoľvek, ticho rozhodne nehrajú.

Na dvor k mobilu alebo empétrojke

Je nezmysel používať akumulátorové reproduktory tam, kde je na dosah ruky zásuvka pre lepšiu aparatúru. Skúšame teda na otvorenom priestranstve. Najprv v tandeme s tranzistorákom, neskôr s malou empétrojkou Samsung YP-02 a potom s mobilom. Zdá sa, že na otvorenom priestranstve znejú kvalitné a priemerné reproduktory takmer rovnako. Zvuk sa pretavuje do hlasitosti a kresba zvuku sa v priestore rozmazáva.

Reproduktory pri opakovanom nabíjaní putovali neustále s malým prehrávačom k prácam na záhradke, na grilovačku pod horou a k altánku, ktorý sa rodil z kopy dosák. K plnej spokojnosti bez predsudkov z útlej konštrukcie. Majú na to, aby splnili svoju úlohu bez kompromisov.

Čas ukáže

Odhliadnuc od neštandardnej kabeláže a skutočnosti, že padajúci prach mení krásavcov s matným povrchom na zafúľanú starinu ktorá nepúta pozornosť, človek si na ne rýchlo zvykne. Dokážu vykúzliť obstojné ozvučenie tam, kde štuple s empétrojkou ušiam nesvedčia.

Obavy však máme z ich trvácnosti. Ide o drobné akumulátory, ktoré postupom času stratia kapacitu a začne im dochádzať dych. Pri šiestich či ôsmich hodinách namiesto jedenástich to ešte nebude zlé. Neskôr to však už pôjde rýchlo dolu vodou. Aký bude ich výkon po šiestich mesiacoch, či po roku? Nikto nevie.

X-mini MAX v 1.1 je netradičná reprosústava s neočakávane vysokou hlasitosťou, ktorá si zaiste nájde svojich priaznivcov. Ak by sa výrobca sústredil o málo viac na pevnosť vyhotovenia, štandardnú kabeláž a o čosi vyššiu kapacitu akumulátorov, má šancu osloviť aj tých, čo nie sú fanúšikmi technologických hračiek, ale hľadajú nejaké ozvučenie na dvor, do záhradky či na pole. Hoci aj vo formáte kocky s pevnou sieťkou pred membránou.