Kde si prečítate článok o vede?

Noviny, týždenník a jeden popularizačný časopis? Ak si chcete na Slovensku prečítať novinky zo sveta vedy, veľký výber nemáte.

BRATISLAVA. Mala to byť veľká udalosť. Októbrové vydanie magazínu The Scientist oslavovalo štvrťstoročie svojej existencie.

Len pár dni nato sa však objavila správa, že mesačník určený najmä vedcom, ktorý však prinášal popularizačnou formou novinky zo sveta živej prírody, končí. Vydavateľ nenašiel peniaze, aby mohol stratový magazín ďalej dotovať.

„Správa, že by mal skončiť, ma príliš nepotešila," hovorí biofyzička Alexandra Zahradníková, vedúca Laboratória molekulárnej biofyziky SAV. „Vzápätí však vyšla správa, že nekončí, našiel sa nový vydavateľ."

Časopis zachránila istá kanadská spoločnosť, ktorá už vydávala odborný magazín pre vedúcich vedeckých laboratórií.

Vesmír a Quark

The Scientist patrí síce medzi prestížne, no nie medzi najznámejšie popularizačné magazíny. Reportážny National Geographic si mesačne v rôznych jazykových mutáciách kupujú milióny ľudí, odbornejší Scientific American takmer pol milióna čitateľov.

Fakty Čo čítať? Časopisy: Quark, Kozmos Týždenníky: .týždeň, Plus 7 dní (príležitostne) Denníky: SME, Pravda Internet: veda.sme.sk, vat.pravda.sk, equark.sk, kozmonautika.sk TV: Spektrum vedy (STV), Večer pod lampu (STV), Spektrum (TA3)

Prestížny týždenník New Scientist má náklad 140-tisíc výtlačkov každý týždeň.

Podobné čísla magazíny v Česku ani na Slovensku nedosahujú. Pre širokú verejnosť ich pritom veľa nie je: v Českej republike vychádza napríklad Vesmír (s oficiálnym nákladom zhruba desaťtisíc kusov) či lokálna a aj u nás dostupná edícia National Geographic.

Na Slovensku máme vedecko-náučný mesačník Quark s nákladom okolo 15-tisíc výtlačkov.

„Ten popularizuje vedu u talentovanej mládeže," hovorí paleontológ Peter Vršanský. „Ale aj tam sú veľmi zaujímavé veci, len sú relatívne odľahčené. Vesmír je viac pre dospelákov. A do oboch časopisov prispievajú Slováci aj Česi," dodáva Zahradníková.

Lepšia situácia

Väčší dosah na verejnosť majú špecializované rubriky a sekcie týždenníkov a denníkov či ich internetové stránky. Internetovú stránku veda.sme.sk navštívi mesačne približne dvestotisíc unikátnych čitateľov.

Podobnú časť má aj denník Pravda, v tlačenej podobe vychádza sekcia Veda takmer denne.

V denníku SME je vedecké spravodajstvo súčasťou prílohy Víkend, Zaujímavostí a zahraničného spravodajstva. „Mám dojem, že internetové sekcie novín či novinové články u hlavných denníkov sa dobre vyvinuli," zdôrazňuje biofyzička z akadémie vied.

Slovenská televízia vysiela na Dvojke cyklus dokumentov Spektrum vedy, ktorý chce pokrývať jej slovenský úspechy. Vedci sa objavujú aj v cykle GEN.sk či relácii Večer pod lampou. Vede a technike sa vo verejnoprávnej televízii venuje aj magazín VAT.

Komerčné televízie na systematické pokrývanie a popularizáciu vedy rezignovali, čiastočne sa vyskytuje v televízii TA3. Ponuku však dopĺňa množstvo špecializovaných televíznych staníc.

Pre hodnotenie samotných vedcov však články či relácie určené širokej verejnosti dôležité nie sú. Ani vtedy, keď o ich výskume informujú globálne médiá.

Za články sa platí

„Viete, táto publicita nie je veda. Je to niečo mimo," zdôrazňoval pre SME v minulosti aj biogentik Martin Hajduch.

O jeho výskume rastlín z rádioaktívnej oblasti neďaleko ukrajinského Černobyľu písal druhý najdôležitejší vedecký magazín sveta, žurnál Science, ale aj popularizačný New Scientist. Pridalo sa britské BBC či americký denník New York Times. „Ale my sme samotný výskum publikovali inde."

Pre vedca je dôležité uverejniť štúdiu v odborníkmi posudzovanom a karentovanom (registrovanom vedeckom) magazíne s takzvaným vysokým „impact" faktorom. Ten zohľadňuje, ako často budú text štúdie citovať iní vedci vo svojich budúcich prácach.

Navyše, za takéto uverejnenie sa často platí. „Vo významných časopisoch platíte za stránku aj tisíc eur. Ale predpokladá sa, že tie náklady sa vám vrátia," hovorí Vršanský.

Najdôležitejšie z takýchto všeobecných - a nie úzko špecializovaných odborných médií - sú časopisy Nature a Science. Publikovať v nich sa považuje za významný, celosvetový vedecký úspech.

„Zriedkavo sa aj u nás objaví práca, keď nie v Nature, tak napríklad v Science," zdôrazňuje virológ a bývalý podpredseda SAV Fedor Čiampor. „A to je potom veľká sláva."