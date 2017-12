ICO & Shadow of Colossus HD Collection - dva zážitky v jednom balení

Do módy sa v hernom svete stále viac a viac dostáva prerábanie starších hier do nového kabátu. Lákavá skratka HD dokáže zaujať vždy, navyše si radi pripomenieme staršie časy s hrami, ktoré nás pred rokmi dostali.

24. okt 2011 o 14:30 Ján Kordoš

Do módy sa v hernom svete stále viac a viac dostáva prerábanie starších hier do nového kabátu. Lákavá skratka HD dokáže zaujať vždy, navyše si radi pripomenieme staršie časy s hrami, ktoré nás pred rokmi dostali a dnes by sme si ich zahrali nebyť tých veľkých pixelov na obrazovke. Niekomu to môže prísť ako nehorázne žmýkanie peňazí: vezme sa hra, prehodí do lepšej grafiky a "novinka" je na svete. Lenže stále na nás funguje to magické kúzlo fungujúcej hrateľnosti a večne živej nostalgie. Navyše vývojári chvalabohu pristupujú k väčšine remake-ov so skutočným rešpektom. Výsledok preto stojí za to.

Vymenovať všetky prerábky, ktoré sa na nás v poslednom čase valia, je téma na iný článok. Sony využíva svoje úspešné značky a stále častejšie nám ukazuje staršie kúsky v novej grafike. Jedna dvojica však predstavuje hráčov vlhký sen. Team Ico zaujal všetkých milovníkov atmosferických hier dvojicou titulov Ico a Shadow of Colossus (chystá sa neustále odkladané The Last Guardian), pričom oba sú jednoducho iné od ostatnej hernej produkcie a predstavujú projekty, ktoré skôr prežívate ako hráte. Neuveriteľne citlivé zážitky teraz môžeme okúsiť v HD podobe, o konverziu sa postaral vývojársky tím Bluepoint Games. Ten v podstate odviedol svoju prácu na výbornú, no čas zapracoval na herných prvkoch, ktoré sa dnes už príliš nenosia. Na výslednom zážitku to nič nemení, no sú to drobnosti, ktoré zbytočne rušia.

video //www.youtube.com/embed/GNbmAxlOYdw

Technické spracovanie uvidíte a vypočujete si okamžite. HD rozlíšenie (1080p) sme už spomínali, nechýba ani podpora stereoskopického 3D zobrazenia, hry bežia bez zníženania frame rate-u rýchlosťou 30 snímok za sekundu a ozvučenie 7.1 vám dovolí vytočiť hlasitosť riadne smerom doprava. Ale dosť nudné žvatlania, poďme rovno na vec.

ICO

To, že hráte za malého chlapca ešte neznamená nutný príchod infantilnosti. Náš hrdina Ico je totiž prekliaty a jeho hlavu zdobia nepekné rohy. Podľa zvykov musí opustiť svoju rodnú dedinu. Dieťa je staršími umiestnené do tajomného hradu, v ktorom na prvý pohľad nik nebýva. Ico však nezomiera, ale uniká zo svojej hrobky. Cesta na slobodu opusteným hradom nebude jednoduchá, navyše na začiatku svojho putovania natrafí na éterickú bytosť, dievča menom Yorda, s ktorom chce utiecť. Tomu sa snaží zabrániť Kráľovná, Yordina mama. Jednoduchý a na rozprávku čarovný príbeh je rozprávaný samotným hraním, len málokedy natrafíte na vysvetľujúce vodítka. O to je atmosféra tajomnejšia a príťažlivejšia.

Ico musí svoju spoločníčku ochraňovať, Yordu sa neustále snažia uniesť späť do druhého sveta zlé bytosti. Symbolizmus je dokonalý: Yorda je biela až priesvitná, symbolizuje nevinnosť, čistotu, jednoducho to dobro v nás, zatiaľ čo podivne plápolajúce prízraky sú čisto čierne, zvukové efekty pri ich výskyte okamžite naberú pochmúrny charakter. Súbojový systém je jľahko pochopiteľný, Ico nedokáže vytvárať kombá, nezbiera skúsenosti, len posiela prízraky preč. Ak sa niektorému z nich predsa len podarí Yordu chytiť do svojich pazúrov, musí ju odtiahnuť do portálu v zemi - čierna mláka postupne vťahuje dievčinu a Ico sa vtedy musí ponáhľať vytiahnuť ju z tohto náručia večného zatratenia.

Hrateľnosti však nedominujú súboje, ale priestorové hádanky typu Tomb Raider. Kamera nie je zavesená za hrdinom, sníma jednotlivé obrazovky z autormi navrhnutých uhlov. Znamená to jediné: mnohokrát je úžasne nastavená, vnímate mohutnosť celej stavby, nasávate architektúru, no prejavuje sa to i na náročnejšom ovládaní, keďže kamera sa neustále mení. Kamera je prvý vážnejším problémom, pretože nie vždy zaberá to, čo by mala. Hodíte to veľmi rýchlo za hlavu, budete si totiž vychutnávať pôsobivú atmosféru hradu (ozvena krokov a výkrikov je vynikajúca), slnečné lúče prenikajúce oknami do tmavých interiérov bez stropov. Dostanete sa i von, zelená tráva vás svojou sviežosťou doslova ovalí životom, niekoľkokrát sa od radosti prebehnete vodou pri mlyne. Hra svetla a tieňov je priam dokonalá, cítite monumentálnosť prostredia, no zároveň vám v nich svieti iskierka nádeje.

Ako sme už spomínali, väčšinu času sa budete snažiť niekam dostať, aby ste niečo aktivovali, otvorili si dvere do novej lokácie - ako Lara Croft v sérii Tomb Raider, len tu je prostredie tiché, na oko mŕtve a skôr vás privalí svojou veľkosťou. Ono ak malý chlapec drží za ruku o čosi vyššie dievča, neustále na ňu vykrikuje, nech ide (samozrejme nie našou rečou), je na tom niečo roztomilé i chladne príťažlivé. Lenže nie vždy budete vedieť, čo máte robiť, systém pomoci pred niekoľkými rokmi nebol automatickou súčasťou hrania, a tak na všetko budete musieť prísť a skúšať. Mierne vytáčať vás možno bude nutnosť starať sa o Yordu. Neustále a kvôli každej prkotine. Musíte ju volať, aby išla za vami, niekedy priepasť preskočí, inokedy hľadáte vhodné miesto, kedy sa k tomu konečne odhodlá. Systém zamerania nepriateľov taktiež nečakajte, musíte okolo seba mlátiť a dúfať, že to protivník schytá.

Sú to drobnosti - hrateľnosť, ktorá nás takmer pred desiatimi rokmi opantala a upútala, ostala totožná, len my sme zleniveli. Ico je dobrodružstvo, ktoré nestavia na boji. Dokonca nehľadáte ani starobylý poklad, ale skôr vnímate a prežívate citlivé dobrodružstvo jedného putovania. Chlapca, ktorý bol odsúdený na smrť len za to, že je iný, hoci sám za to nemôže a dievčatka, ktoré je uväznené vo svete prízrakov. Takto sa budovali emócie kedysi a funguje to dodnes, nič sa hre ICO nevyrovná. Teda až na...

Shadow of the Colossus

Hra hier. Jednoducho skvost. Netreba zbytočne tápať v mori myšlienok, na túto hry si musí spomenúť okamžite každý, kto sa čo i len na hodinku ponoril do jej tajomných zakúti, ochutnal esenciálne čistú hrateľnosť založenú na jednoduchých prinícpoch. Lenže nie je to len o hraní, do toho sa často musíte nútiť. Nie preto, že by ste sa nebavili, nemali čas, jednoducho nechcete ďalej trpieť ako hrdina. Príbeh a pozadie sme vám opísali v našej staršej recenzii, preto vezmeme všetko z rýchlika.

Hlavným hrdinom je Wander. Bojovník, ktorý má skúsenosti s nepriateľmi, niečo si už prežil, no kolená mu nepodlomili po krvi lačniaci protivníci. Dokonca možno necúvol ani pred daňovým priznaním. Jeho životná láska Mono je mŕtva. Jej telo pomaly chladne, no podľa starých povestí ju môže znovu priviesť k životu, pocítiť teplo jej dychu na svojom krku, pocítiť vôňu vlasov, keď ju bude držať v objatí. Bude však za to nesmierne trpieť a trápiť sa. Jeho pričinením bude preliata krv nevinných, egoistická snaha zachrániť jeden život (hoci milovaný) na úkor kolosov, gigantických zvierat, vám nepríde spočiatku cudzia. Až neskôr, ak skolíte toho prvého, sa musíte v mysli spýtať, prečo to vlastne robíte. Či návrat lásky, ktorá však už nebude taká ako predtým, stojí za túto sebeckú bezcitnosť?

Znovu nepotrebujete desiatky minút animovaných sekvencií, stačí ich zopár v engine hry, niekoľko dialógov, ale hlavne hra hovorí sama za seba. Wander musí skoliť šestnástich kolosov a každým mŕtvym gigantom za jeho chrbtom v ňom narastá temná sila, ktorú potrebuje na prebudenie svojej lásky. Vnútorný boj budete preto zvádzať hlavne vy, vy hráči sediaci pred obrazovkou, užívajúci si nestráviteľný útok emócií, pod ktorých ťiahou sa musíte zastaviť a dopriať si jednoducho oddych. Počas hrania vám nebude znovu zavadzať interface alebo čokoľvek príliš do očí bijúce. Máte pred sebou rozľahlú krajinu, kde neuvidíte nič živé. Len vy a 16 nepriateľov. Najprv ich musíte lokalizovať, no keďže protivníci nestoja nastúpený pred bránami chrámu, je nutné sa vydať na dlhú cestu.

Shadow of the Colossus vám ponúkne koňa, verného priateľa, ktorý vás dovedie na miesto skazy. Jazda na Agrovi je fanstatická. Aj pre animáciu pohybov, prirodzené ovládanie, ale hlavne pre ten zážitok. Cválate v ústrety chladnokrvnej vražde. Ponuré priestranstvá bičujú vašu tvár rovnako ako hustý lejak a snažíte sa potešiť svoju dušu aspoň pohľadom na okolie. Márne. Je depresívna, je prázdna a často mŕtva ako vy sami. Proti nepriateľom bojujete taktiež jednoducho, prirovnať by sme to mohli k boss fightom moderných hier. Nájdete nepriateľa, musíte sa na neho vyštverať, nájsť slabé miesta a zaraziť do nich meč. Niečo podobné sme videli napríklad v poslednej Castlevanii. Nie je to nič jednoduché a nenechajte sa učičíkať tým, že vám v ceste stojí len 16 nepriateľov. Boj s každým z nich je zážitkom. Spočiatku možno frustrujúcim, pretože hra nič neodpúšťa a nevyhnete sa mnohým reštartom, no nikdy nebudete v zúfalstve.

Spracovanie je na úrovni, avšak čakali sme vyplnenie prázdneho prostredia aspoň detailnejšou textúrou povrchu zeme, niektoré textúry na seba príliš nedoliehajú. Na dnešnú dobu nebudete ohúrení, kamera vás znovu ako v prípade ICO-a neraz zmätie, animácie pohybov vám prídu vhodné skôr do skákačiek, ale... ale Shadow of the Colossus vás chytí za srdce. Ak ste skutočnými hráčmi, ktorí si chcú virtuálne dobrodružstvá skutočne užívať, tak sa tak stane.

ICO & Shadow of the Colossus HD Collection

Teraz máme oba tieto herné skvosty pokope. Na jednom disku a s lepším technickým spracovaním. Chyby, na ktoré sme upozornili, pramenia skôr z časového horizontu. Doba pokročila, herné prvky sa zmenili a samotné hranie nám teda pripadalo o čosi náročnejšie, zmätenejšie. Ale je to len otázka zvyku a chcenia. ICO a Shadow of the Colossus sú herné perly, ktoré dokazujú, že hry zvládnu vytvoriť rôzne emócie. A kto bude po zahraní tvrdiť opak, klame vám do očí. Hodnotiť tento balík číslom nám príde tak trochu zbytočné, no spravili sme tak. Remake herných klasík mohol byť lepší, ale niekedy je hrateľnosť a atmosféra jednoducho viac. Nádherný vianočný darček na dlhé zimné noci.