Týždeň vo vede

24. júl 2002 o 22:30

(18. 7.-24. 7. 2002)

* Chemik Steven Zimmerman s kolegami z University of Illinois vyvinul guľovité molekuly, ktoré majú v strede „rozpoznávacie centrum“. Viažu sa špecificky iba k istým obmeneným porfyrínom (veľké prírodné organické molekuly, aj zložky hemoglobínu v krvi).

* Americkí vedci z Columbia University na čele so Stanleym Jacobsom zistili výrazný pokles slanosti Rossovho mora v Antarktíde, spôsobený topením Západoantarktického ľadovcového štítu. Sú za tým vyššie teploty vody a vzduchu v tejto oblasti počas posledných 40 rokov.

* Izraelsko-americký tím na čele s Ranom Nathanom z Ben-Gurion University of the Negev zistil, že stromy sa pri diaľkovom šírení semien spoliehajú na zriedkavé veterné turbulencie.

* Gene Block s kolegami z University of Virginia a University of Tokyo zistil, že starnutie narušuje časovú organizáciu celého radu „hodín“ v pozadí telesných biorytmov cicavcov. Niektorým sa takpovediac zastavia ručičky, niektorým sa obrátia do nesprávneho smeru.

* Tím talianskych bádateľov z Universit`a di Padova vedený Cesarem Montecuccom vytvoril chemické zlúčeniny, ktoré potláčajú účinky takzvaného letálneho faktora baktérie anthraxu, teda bielkoviny, ktorá je zodpovedná za smrtiace účinky tohto mikróba.

* Medzinárodné konzorcium vedcov na čele s Gurim Giaeverom zo Stanford University vybudovalo súbor 20 000 mutantných kmeňov modelovej kvasinky Saccharomyces cerevisiae, vždy s jedným vynechaným génom. Umožní to skúmať, „na čo ktorý gén je“.

* Kevin Campbell z University of Iowa s kolegami zrejme odhalil príčinu muskulárnej dystrofie (progresívne slabnutie svalov) a niektorých mozgových abnormálností. Je ňou narušená glykosylácia (pridávanie cukrových molekúl) k bielkovine alfa-dystroglykán.

* Americkí vedci vedení Ronaldom DeMattosom z Washington University School of Medicine objavili pokusmi na myšiach, že rozvoj amyloidových plakov pri Alzheimerovej chorobe podporuje bielkovina clusterín (apolipoproteín J).

* Podľa tímu na čele s Turhanom Canlim zo State University of New York v Stony Brook muži a ženy používajú pri zapamätávaní si emocionálnych udalostí odlišné siete oblastí mozgu.

* Bádatelia Dana Goldman a James Smith z kalifornského think-tanku RAND preukázali priamu súvislosť medzi úrovňou vzdelania pacientov a lepšími výsledkami liečby chorôb, ktoré vyžadujú zložité medicínske postupy, ako sú AIDS a diabetes.

ZDENĚKURBAN