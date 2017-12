Viagrou skúšajú liečiť pľúcne choroby

Desiatky malých detí v Indii, USA, Kanade a Veľkej Británii s životunebezpečnou pľúcnou chorobou liečili Viagrou. Existujú totiž indície, že tento liek je účinný pri vysokom krvnom tlaku v pľúcach, informoval na svojej internetovej stránke britský časopis

24. júl 2002 o 22:30 (tasr)

New Scientist.

Deti trpeli pľúcnou hypertóniou (PHT), teda zvýšeným tlakom v pľúcnych tepnách, ktorá je často následkom srdcovej chyby. Jednu zo zložiek Viagry, sildenafil, naposledy podali trom deťom v Indii. „Bola to životunebezpečná situácia a povinnosťou lekára je zachraňovať životy so všetkým, čo má k dispozícii,“ povedal P. K. Rádživ z Amrita Institute of Medical Sciences v indickom meste Koči. Dodal, že túto látku by znovu nepoužil bez povolenia indických úradov.

Liečbu Viagrou, ktorá je určená na podporu mužskej erekcie, principiálne neodmietajú ani etici. Za určitých podmienok je morálne ospravedlniteľné vyskúšať nové spôsoby liečby, cituje New Scientist Raanana Gillona, emeritného profesora pre medicínsku etiku na Imperial College v Londýne.

Iný názor však vyslovil David Wessel z Boston Children‘s Hospital, ktorý odporúča použitie sildenafilu len v rámci starostlivo pripravených klinických štúdií. New Scientist však tvrdí, že Wessel sám predpísal štrnástim deťom od šiestich týždňov s vysokým pľúcnym tlakom Viagru. Aj Ian Adatia z Toronto‘s Hospital for Sick Children liečil Viagrou desať detí s PHT, podľa svojich slov úspešne. Adatia sa zúčastní na štúdii výrobcu Viagry, firmy Pfizer, v ktorých sa sildenafil vstrekne priamo do krvného riečiska. Uskutočnenie štúdie s dospelými už firma Pfizer potvrdila.