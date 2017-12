OBRNA

Už v roku 1908 zistil Karl Landsteiner (rakúsky lekár; Nobelova cena za medicínu r. 1930), že obrnu nespôsobuje baktéria, ale vírus.

24. júl 2002 o 22:00

Táto choroba sprevádza ľudskú civilizáciu od najstarších zachovaných záznamov a siaha až do čias Starého Egypta pred 5000 rokmi. Epidémie obrny súviseli predovšetkým so zlými hygienickými podmienkami v starovekom, ale aj v súčasnom rozvojovom svete. Vírus obrny sa zvyčajne do organizmu dostáva infikovanou pitnou vodou alebo priamym kontaktom s infikovanou osobou, napr. podaním ruky. Usadí sa v črevách a tam sa množí. V jednom percente prípadov sa vírus dostáva aj do krvného obehu a nervového systému a vo výnimočných prípadoch môže spôsobiť smrť. Presný mechanizmus šírenia vírusu v organizme zatiaľ nie je dostatočne objasnený.