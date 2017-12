Ako si uľahčiť formátovanie rozsiahlych dokumentov?

Zatiaľ čo pri krátkych dokumentoch nie je problém v prípade potreby úplne zmeniť formátovanie, pri rozsiahlych to už môže byť veľmi náročné. Napríklad ak potrebujete zmeniť typ písma vo všetkých nadpisoch alebo popisoch obrázkov, robiť to manuálne nebude

24. júl 2002 o 22:30 PETER VALACH, prvapomoc@smeonline.sk

nič príjemné. Našťastie sa takejto situácii dá predísť využitím takzvaných štýlov (styles).

Čo sú to štýly?

Štýl je skupina nastavení textu uložená pod nejakým menom. Značné množstvo štýlov je prednastavených, napríklad pri bežnom písaní pravdepodobne používate štýl „Normálny“ (Normal), ale môžete si vytvoriť ľubovoľné množstvo vlastných. Spomínané nastavenia obsahujú všetko, čo nájdete v prvej časti menu Formát – Písmo, Odsek, Odrážky a číslovanie, Orámovanie a podfarbenie ako aj Tabulátory a Jazyk.

Štýly možno uložiť do konkrétneho dokumentu, ako aj do takzvanej normálnej šablóny (Normal.dot), do ktorej sa ukladajú nastavenia spoločné pre všetky dokumenty.

Ako vytvoriť a upraviť štýly?

Na prácu so štýlmi slúži položka Štýl (Style) v menu Formát. Po jej zvolení sa otvorí okno, kde uvidíte na ľavej strane zoznam štýlov. Prepínač pod ním určuje, ktoré budú zobrazené: či iba tie, ktoré sú už použité v práve otvorenom dokumente (Použité štýly – Styles in use), úplne všetky (Všetky štýly – All styles), alebo len tie, ktoré ste si vytvorili sami (Štýly definované používateľom – User-defined styles). Kliknutím na názov niektorého štýlu ho vyberiete, jeho parametre sa ukážu v priestore označenom Popis (Description) a zároveň sa preň zobrazí Ukážka odseku (Paragraph preview) a ukážka znaku (Character preview).

Nový štýl vytvoríte kliknutím na Nový (New), existujúci upravíte tak, že ho najprv zvolíte v zozname a následne kliknete na Upraviť (Modify). Kliknutím na Odstrániť (Delete) môžete zvolený štýl vymazať; niektoré štandardné štýly vám Word vymazať nedovolí, ale tak či tak treba s touto funkciou narábať opatrne.

Rôzne nastavenia štýlov

Či už zvolíte vytvorenie nového alebo úpravu starého štýlu, zobrazí sa vám rovnaké okno. V ňom môžete zmeniť jeho názov, ako i všetky jeho nastavenia, schované pod tlačidlom Formát. Okrem toho je tu niekoľko pre štýly špecifických možností:

* Typ štýlu (Style type) – tu si môžete vybrať, či bude daný štýl platiť pre celý odsek, alebo len pre znaky (čiže časti textu v odseku); napríklad štýl nadpisov bude pre odsek, ale štýl pre zvýrazňovanie cudzích slov bude pre znaky.

* Založiť na (Based on) – toto je veľmi šikovná možnosť, znamená niečo ako východiskový štýl, takže nemusíte všetko formátovanie nastavovať odznovu. Stačí tu vybrať existujúci štýl, ktorý sa najviac podobá na ten, ktorý chcete vytvoriť a potom už len zmeniť formát v tých oblastiach, v ktorých sa odlišujú.

* Štýl nasledujúceho odseku (Style for following paragraph) – umožňuje nastaviť (len pre štýly odseku) štýl, ktorý sa automatický nastaví po stlačení Enteru, teda po ukončení odseku s definovaným štýlom. Používa sa to hlavne pri nadpisoch, po nadpise totiž zväčša nenasleduje ďalší nadpis, ale nejaký text; takže ak vytvárate štýl pre nadpis, do tejto kolónky vyberte štýl, akým má byť písaný text nasledujúci za nadpisom.

* Pridať do šablóny (Add to template) – pridá štýl do šablóny, na ktorej je založený aktuálny dokument; ak je to na štandardnej šablóne Normal, bude po zaškrtnutí tejto možnosti štýl prítomný vo všetkých novootvorených dokumentoch. Problematika šablón ale presahuje rámec tohto seriálu, ak vás zaujíma, nájdite si ju v nejakej literatúre alebo v pomocníkovi.

* Automaticky aktualizovať (Automaticaly update) – bude daný štýl automaticky upravovať podľa zmeny v texte – ak zmeníte formátovanie jedného odseku v danom štýle, zmenia sa aj všetky ostatné odseky v tomto štýle. Na prvý pohľad to môže vyzerať lákavo, ale v praxi to často (okrem spomalenia práce, najmä pri dlhších textoch) môže priniesť problémy, keď chcete zmeniť len jeden odsek alebo jeho časť a nechcete kvôli tomu vytvárať osobitný štýl (ak by ste to totiž pri štýle s touto voľbou neurobili, zmenili by sa aj všetky ostatné). Najlepšie je vyskúšať si to v praxi a hlavne si to pamätať, aby ste potom neboli prekvapení, čo Word „vystrája“ s vaším textom.

* Klávesová skratka (Shortcut key) – umožňuje priradiť danému štýlu klávesovú skratku. Dávajte pozor, aby ste nezvolili už použitú kombináciu kláves – pod takou sa nezobrazí „nepriradené“ (unassigned). Najlepšie je asi používanie kombinácii Alt+písmeno (dajte si pozor na to, že pri slovenskej klávesnici sa pravý Alt interpretuje ako Alt+Ctrl).

Ako použijem štýl v texte?

„Klasický“ spôsob je použiť menu na nástrojovej lište formátovania, vedľa výberu písma. Je to však dosť nešikovný spôsob, najmä ak máte štýlov viac, a keďže Word97 a vyššie zobrazujú v tomto menu aj ukážku textu v danom štýle, na pomalších počítačoch môže zobrazenie tejto ponuky trvať neúnosne dlho. Preto je dobré si pre často používané štýly definovať vlastné klávesové skratky. Potom stačí len stlačiť nadefinovanú kombináciu kláves a štýl sa nastaví. Poslednou možnosťou je použiť priamo dialógové okno Formát/Štýl, kde si zvolíte želaný štýl a kliknete na Použiť (Apply). V Office XP môžete využiť praktický horizontálny panel (TaskPane) s voľbou Štýly a formátovanie. Samozrejme, že ak pri ktoromkoľvek z popísaných postupov máte označený nejaký text ako blok, zmení sa štýl tohto označeného textu.

Používanie štýlov pre znaky a odseky

Ako už hovorí názov, štýl pre odsek definuje výzor celého odseku, štýl pre znaky len nejakej jeho časti. Nadpis je typický príklad štýlu pre odsek, keďže býva na samostatnom riadku a teda je zároveň aj odsekom. Štýl pre znaky sa používa väčšinou na zvýraznenie „špeciálnych“ slov v texte – napríklad cudzích slov alebo odborných pojmov. Vo všeobecnosti platí, že zatiaľ čo štýly pre odsek sú výhodné vždy, štýly pre znaky niekedy znamenajú väčšiu robotu bez významnejšieho efektu. Takže záleží na vás, či ich použijete, alebo nie – ale najmä ak píšete nejakú oficiálnu správu/prácu, pri ktorej sa môžu zmeniť požiadavky na spôsob formátovania, nemusí byť použitie štýlov znakov na škodu.

O týždeň: Ktoré funkcie Wordu je ešte dobré poznať?