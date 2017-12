Hackerská elita diskutovala o slobode

24. júl 2002 o 22:30 JONAH GREENBURG & ERIC AUCHARD, NEW YORK (Reuters)

Počítačoví hackeri často tvoria na internete skupiny. Vymieňajú si tu tipy a poukazujú na nedostatky bezpečnostných systémov. Ich súdržnosť sa prejavila aj na ilegálnom stretnutí v New Yorku, kde sa stretlo 2000 internetových nadšencov a bezpečnostných expertov, vrátane americkej hackerskej elity. Na tejto konferencii vo svojich prednáškach prezradili detaily o tom, ako možno zdolať šifrovanie, bezpečnostné systémy na počítačoch, sieťach, telefónoch, vysielačoch, kancelárskych bezpečnostných kartách, ale aj na dverách a v bankových trezoroch. Trojdňovú konferenciu H2K2 (Hackers on Planet Earth) zorganizovali vydavatelia undergroundového časopisu 2600. Aby sa zachovala anonymita a zabezpečila sa vysoká účasť, nevyžadovali sa pri registrácii mená.

Na konferencii vystúpil aj „Mentor“, hackerský pionier, ktorého pravé meno je Lloyd Blankenship. Tento Texasan napísal v roku 1986 esej „Conscience of a Hacker,“ ktorá sa stala akýmsi krédom pre mladých hackerov. Vášnivo v nej obraňuje umenie prebádania počítačových systémov. Niektorí z najznámejších svetových hackerov združených v medzinárodnej hackerskej skupine Hacktivismo tu oznámili svoj úmysel ponúkať bezplatný softvér umožňujúci anonymné surfovanie na internete v krajinách, kde je internet cenzurovaný, hlavne v Číne a na Strednom východe.

Hacktivismo združuje približne 40 hackerov vrátane členov skupiny „Cult of the Dead Cow“. Tá sa preslávila softvérom „Back Orifice“, ktorý umožňoval vniknutie do nechránených počítačov so softvérom spoločnosti Microsoft. Členovia skupiny sa zameriavajú na propagáciu demokracie na internete. Na konferencii predstavili program Camera/Shy, ktorý umožní používateľom internetu ukryť správy do obrázkov na webe a obísť najznámejšie policajné monitorovacie metódy.

Program Camera/Shy možno stiahnuť z domovskej stránky hackerskej skupiny na adrese http://hacktivismo.com. Jeho použitie je jednoduché: používateľ ho nainštaluje z diskety na počítač, surfuje na webe, potom program odstráni a nezanechá tak žiadne stopy, aké stránky navštívil.

Člen skupiny, známy nemecký hacker „Mixter“ tiež uviedol, že Hacktivismo chce sprevádzkovať protokol Six/Four, ktorý umožní komukoľvek vytvoriť tzv. grassroots, anonymné siete, ktoré používateľom internetu umožnia zdieľanie informácií bez možnosti stopovania. Nová technológia umožní bežným používateľom počítačov pripraviť decentralizovanú verziu virtuálnej súkromnej siete (VPN). VPN používajú vlády a mnohé koncerny, aby vytvorili bezpečné siete, ktoré sa vyhnú verejnému internetu. Protokol skupiny Hacktivismo umožní obísť národné firewally, ktoré umožňujú len čiastočný prístup ku globálnym počítačovým sieťam.

Skupina chce povzbudiť iných vývojárov softvéru, aby vložili protokol Six/Four do svojich programov, a aby tak podporili globálne rozšírenie technológie. Six/Four je vyvinutý tak, že každý počítač s týmto nainštalovaným softvérom sa stane súčasťou „peer-to-peer“ siete, ktorá umožnila vznik Napsteru a iných programov na zdieľanie hudby ako napr. Gnutella. Protokol Six/Four je pomenovaný na počesť 4. júna 1989, dňa, keď čínske úrady potlačili demokratických aktivistov na námestí Tien-an-men.

Uvedenie protokolu Six/Four asi znovu podnieti spor medzi zástancami slobodného prejavu a vládnymi cenzormi v približne 20 krajinách, ktoré obmedzujú prístup občanov na web. Takisto to vyvolá nevôľu západných policajných jednotiek, ktoré sa obávajú zneužitia technológie na šírenie detskej pornografie alebo na plánovanie teroristických útokov.

Hacktivismo je len jeden z niekoľkých grassrootových softvérových projektov – vrátane Peekabooty a Privaterry, ktoré majú umožniť zástancom ľudských práv prístup na cenzurované webstránky alebo ich bezpečnú komunikáciu. Členovia skupiny Hacktivismo tiež oznámili, že v budúcnosti chcú vyvinúť programy, ktoré umožnia anonymné odosielanie e-mailov, vymieňanie súborov a nevystopovateľné chaty, ktoré obídu tradičné monitorovanie internetu.

Práce skupiny možno nájsť na adrese http://hacktivismo.com a informácie z hackerskej konferencie na http://www.h2k2.org .