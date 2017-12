Partizánska vojna v Operation Flashpoint: Resistance

Celosvetovo úspešná česká vojenská hra Operation Flashpoint sa dočkala už druhého datadisku. Tentoraz zažijete udalosti odohrávajúce sa pred pôvodnou hrou. V roli Viktora Trosku – bývalého elitného vojaka – sa postavíte na čelo partizánskeho odporu proti

26. júl 2002 o 0:00

ruským okupantom. Odhliadnuc od toho, že dej sa odohráva na ostrove so zvláštnym názvom Nogovo, je úvod hry jasnou narážkou na udalosti z roku 1968 v bývalom Československu. Reformujúca sa vláda je zvrhnutá a do krajiny sa valí vojenská technika Sovietskeho zväzu. Na rozdiel od skutočnosti však vznikne silné hnutie odporu.

V krajine veľmi podobnej českému vidieku, do ktorej tentoraz pribudli aj malé mestá s typickou panelákovou zástavbou, budete viesť typickú guerillovú vojnu. Prepady s cieľom získať techniku a vybavenie sa striedajú so záškodníckymi misiami v tyle nepriateľa, ale aj so zúfalou snahou o prežitie. Munície ani mužov nikdy nie je dosť a tu do hry vstupujú najväčšie inovácie oproti originálu. Vaši podriadení totiž dostali jednoduché RPG črty, a tak sa spolu s množstvom prežitých misií zlepšujú ich schopnosti. Ak o nich v nejakej misii prídete, nahradia ich nováčikovia, ale tí sú výrazne slabší. Rovnako sa budete musieť postarať aj o dostatok vybavenia a tak budete pre úspech budúcich akcií nútení pozbierať na bojisku čo najviac zbraní.

Spolu s niekoľkými kusmi techniky nájdete v Resistance aj niekoľko nových kusov zbraní. Zmien sa však dočkalo aj technické spracovanie hry. Podstatne lepšie vyzerá najmä vegetácia, ale potešia aj detailné textúry vo vysokých rozlíšeniach a nové grafické efekty. Pochopiteľne však pre ich plynulé zobrazenie budete potrebovať veľmi výkonný počítač – dajú sa však vypnúť. Stále sa však v hre objavujú niektoré až smiešne animácie a zopár veľmi nepresvedčivých zvukových efektov. Resistance je teda až na pár detailov poctivým datadiskom, ale pre tých, ktorí sa nepovažujú za zarytých a ostrieľaných fanúšikov Flashpointu, má jeden veľký háčik. Misie už totiž tak plynule nevtiahnu do vojenskej atmosféry ako kedysi a celkovo nepôsobia veľmi originálne. Sú síce profesionálne spracované a zaujímavo príbehovo prepojené, ale bežný hráč si môže hromadu misií stiahnuť tiež zadarmo z internetu. Na druhej strane tak príde o celý nový ostrov a ďalšie spomínané zlepšenia. Jednoznačné odporúčanie vám teda na Resistance nedáme – výber je na vás.

MICHAL GARDIAN

www.flashpoint1985.com