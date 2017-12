Obedná pauza: on a ona

On je zaľúbený do nej, ona do neho. Mali by celkom pekný život, keby ich rôzne prekážky stále nerozdeľovali.

25. okt 2011 o 11:30

Písmo: A - | A + 1 0 V romanticky ladenej hre One and One Story bude vašou úlohou pomôcť hrdličkám nájsť cestu k sebe na jednotlivých leveloch. Pravidlá hry sa budú pritom neustále meniť... Ovládanie:

Klávesnica. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.