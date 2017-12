Čo ponúka konkurenčný Apple

Microsoft sa netají, že novým operačným systémom Windows XP Media Center Edition sa chystá zasadiť úder svojmu dlhoročnému technologickému rivalovi, spoločnosti Apple, ktorá vyrába populárne multimediálne počítače iMac. Apple je však dnes v oblasti digitá

24. júl 2002 o 22:30

lnych multimediálnych aplikácií podstatne ďalej. Vo svojich počítačoch iMac, eMac, iBook, či PowerMac G4 ponúka niekoľko výkonných aplikácií:

iDVD

iDVD umožňuje jednoduchú výrobu štandardných DVD. Aplikácia konvertuje video z formátu iMovie, Final Cut Pro alebo QuickTime na DVD, ktoré je možné prehrávať na bežných DVD prehrávačoch. Užívatelia môžu vkladať obrázky a scény z iMovie do DVD projektu pomocou funkcie drag-and-drop, vytvárať vlastné animované menu, tlačidlá a pozadia z vlastných obrázkov a s vlastným písmom, či kontrolovať navigáciu a integritu rozpracovaného projektu. Projekt je možné napáliť jedným kliknutím na mechaniku SuperDrive, ktorá dokáže produkovať DVD-R s kapacitou 4,7 GB.

iTunes

Jednoduchý „jukebox“ dokáže kopírovať obľúbené nahrávky priamo z CD, skomprimovať ich do populárneho formátu MP3, usporiadať ich vďaka výkonným a jednoduchým vyhľadávacím, prehliadacím a zoraďovacím nástrojom, sledovať efektnú vizualizáciu na displeji, počúvať internetové rozhlasové stanice, či napáliť si CD s MP3 súbormi. Program podporuje aj kopírovanie súborov do prenosných prehrávačov Rio, Creative Labs alebo iPod. V novej verzii ponúka iTunes aj kvalitný 10-pásmový ekvalizér a MP3 kódovanie v najvyššej kvalite (320 Kbps).

iPhoto

Softvér umožňuje jednoduché ukladanie, organizáciu a zdieľanie digitálnych fotografií. Užívateľovi dáva možnosť prezerania fotografií na celej obrazovke, umožňuje tvorbu prezentácií s prechodmi medzi obrázkami a s vlastným hudubným sprievodom, automatickú tvorbu personalizovaných webových stránok s vybranými fotografiami, odosielanie fotografií e-mailom, on-line objednávanie tlače a zväčšení v profesionálnej kvalite, alebo prípravu pre tlač viazaných fotografických publikácií. Po pripojení digitálneho fotoaparátu prostredníctvom zásuvky USB alebo FireWire iPhoto automaticky stiahne, vytriedi, uloží a zobrazí zábery na obrazovke. iPhoto taktiež umožňuje jednoduchú a rýchlu tlač fotografií, s možnosťou nastavenia formátu tlače, veľkosti a počtu záberov na jednu stranu.

iMovie

Program umožňuje tvorbu vlastných videosekvencií, digitalizáciu a jednoduchú editáciu záznamu z videokamery. Zdigitalizované video možno upraviť prostredníctvom množstva rôznych funkcií a filtrov a uložiť ho do rôznych videoformátov. Softvér umožňuje aj prácu so zvukom, ktorý možno pridať k vybraným videosekvenciám vo viacerých stopách.

Všetky programy spoločnosti Apple sú, samozrejme, zadarmo, no na rozdiel od nového operačného systému Microsoftu ich nemožno ovládať diaľkovým ovládaním. Nový Windows XP Media Center Edition zatiaľ vyzerá prehľadnejšie a jednoduchšie ako riešenia od Apple, no práve to sa môže v krátkom čase zmeniť. Apple sa podľa všetkých predpokladov nedá zo svojej pozície vytlačiť a nepochybne podnikne všetky kroky pre to, aby svoj imidž technologického lídra v oblasti digitálnej zábavy udržal.