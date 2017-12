Microsoft uvedie nový operačný systém

24. júl 2002 o 22:30

FOTO – MICROSOFT

Spoločnosť Microsoft predstaví do dvoch mesiacov nový operačný systém určený na voľný čas. Doteraz bol známy pod kódovým označením Freestyle, no na trh sa dostane ako člen rodiny Microsoft Windows XP s podtitulom Media Center Edition. Zaradí sa tak k štyrom verziám Windows XP, ktoré už sú na trhu: Home pre domácich používateľov, Professional pre využitie v podnikovej sfére, Embedded pre rôzne systémy a Tablet PC pre prenosné zariadenia.

Nový operačný systém prinesie na trh úplne nový spôsob ovládania – diaľkovým ovládačom. Windows XP Media Center Edition ponúkne jednoduché intuitívne užívateľské prostredie, v ktorom bude užívateľ môcť kombinovať klasickú prácu s počítačom a myšou s diaľkovým ovládaním hlavných funkcií. Tie sú zamerané predovšetkým na digitálne multimediálne technológie, ktoré najviac využíva cieľová skupina nového operačného systému – študenti a teenageri.

Microsoft pri vývoji a optimalizácii nového systému vychádzal z prieskumov, podľa ktorých až 63% Američanov používa PC na počúvanie hudby, rovnaký počet hudbu na PC kopíruje a napaľuje, až 76% amerických domácností na PC prezerá fotografie a 44% používa PC na prehrávanie DVD. Pripravovaný operačný systém preto ponúkne niekoľko funkcií, ktoré sú určené práve fanúšikom digitálnych technológií:

TV a digitálny videorekordér

Nový operačný systém umožní užívateľovi sledovanie televíznych programov, ktoré možno v reálnom čase zaznamenávať na harddisk a kedykoľvek si ich zastaviť alebo opakovane prehrať zaujímavý moment. Súčasťou ponuky bude aj integrovaná funkcia Electronic Program Guide, pomocou ktorej bude možné vyhľadať vybraný televízny program podľa zvolených kritérií. Osobný videorekordér umožní nahrávať vybrané televízne programy podľa nastaveného časového harmonogramu užívateľa.

Hudba

Systém umožní vytváranie digitálneho hudobného archívu a jeho editáciu a vyhľadávanie prostredníctvom diaľkového ovládača a menu na obrazovke. Rýchle vyhľadávanie skladieb bude možné podľa albumu, autora alebo žánru.

Fotografie

Nový systém ponúkne to, čo už dnes poznáme z Windows XP Home Edition – vytváranie fotoalbumov a ich prezeranie a zoraďovanie podľa vybraných kategórií s možnosťou vytvárania tzv. slide-shows (súvislej kolekcie fotografií za sebou). Navyše pribudla funkcia umožňujúca prezerať fotografie v náhodnom poradí z rôznych adresárov. Ďalšia nová funkcia umožní k slide-show priradiť hudbu a vytvoriť tak jednoduchú multimediálnu prezentáciu. Aj túto funkciu bude možné ovládať diaľkovým ovládačom.

Video

Užívatelia budú môcť prehliadať svoje videokolekcie prostredníctvom náhľadov a púšťať si vybrané sekvencie z videonahrávok.

DVD

Prehrávač DVD umožní pozeranie filmov na celej obrazovke pomocou diaľkového ovládania s veľkým výberom funkcií a možností ovládania.

Vízia takéhoto operačného systému je skutočne lákavá. Operačný systém prispôsobený na ovládanie „bežným“ diaľkovým ovládačom môže v budúcnosti výrazne ovplyvniť chod „digitálnej“ domácnosti a Microsoftu otvára nové možnosti. Využitie napríklad nepochybne nájde aj v hoteloch, kde už dnes môžu klienti využívať primitívne systémy umožňujúce výber televízneho programu alebo používanie internetu pomocou televízneho prijímača a klávesnice.

Microsoft oznámil, že testovanie systému je v plnom prúde a do konca roka by sa mala finálna verzia objaviť na americkom, kanadskom a kórejskom trhu. Do Japonska chce Microsoft preraziť až v prvej polovici budúceho roka. O Európe sa zatiaľ Microsoft už tradične nezmieňuje.

Už teraz je jasné, že nový Windows XP Media Center Edition sa nebude predávať tak ako ostatné operačné systémy samostatne, ale ako jeden balík s hardvérom. Microsoft tak kopíruje úspešnú hardvérovú politiku konkurenta Apple. Ten celé roky predáva operačný systém úzko previazaný s vopred určenými hardvérovými konfiguráciami, čím prezieravo eliminuje potenciálne problémy kompatibility softvéru s rôznymi modelmi hardvérových súčastí od rôznych výrobcov. Microsoftu už sľúbili podporu významní výrobcovia domácich počítačov – Hewlett-Packard, NEC a Samsung, s ďalšími rokuje. Na systéme infračerveného diaľkového ovládania celého systému Microsoft spolupracuje so spoločnosťou Philips, ktorej patenty a technológie využíva. Funkcie nového operačného systému budú nepochybne mimoriadne náročné na výkon počítača, pričom Microsoft už vopred počíta s duálnym zobrazením obrazu na displeji monitora a obrazovke domáceho televízora súčasne. Cena zariadení sa preto podľa odhadov bude pohybovať v priamej úmere k výkonu zariadení medzi 1500 a 2000 dolármi. Prekvapujúca je však predbežná správa, podľa ktorej Microsoft vo Windows XP Media Center Edition, rovnako ako v ostatných systémoch Windows XP, neposkytne užívateľom softvérový prehrávač DVD. Ten si budú musieť zakúpiť približne za 15 až 50 dolárov od certifikovaných softvérových spoločností. Logiku tejto politiky Microsoft zatiaľ neobjasnil.

Zaujímavý bude aj konkurenčný boj so spoločnosťou Apple, ktorá víziu digitálnych technológií v počítači priniesla a predovšetkým zrealizovala oveľa skôr ako Microsoft. Už v populárnych počítačoch Apple iMac predstavila svoje technológie iTunes, iDVD, iMovie a iPhoto a spolu s prehrávačom Quicktime (ktorý napríklad v aktuálnej verzii 6.0 podporuje inovatívny formát pre prehrávanie videa MPEG-4) ich neustále zdokonaľuje.