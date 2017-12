V newyorskom Central Parku objavili vedci nový druh stonožky

New York 24. júla (TASR) - Obyvatelia New Yorku by sa mali v budúcnosti na prechádzkach Central Parkom dobre pozerať pod nohy. Vedci z Amerického prírodovedeckého múzea tu totiž objavili doteraz neznámy druh stonožky, oznámili dnes noviny New York Times. Živočích je dlhý iba 1,3 centimetra, čím si získal primát najmenšej stonožky na svete. V Central Parku ide zároveň o prvý objav nového živočíšneho druhu za viac ako sto rokov. Nová stonožka dostala na počesť jedného zo svojich objaviteľov Richarda Hoffmana vedecké meno Nannarrup hoffmani. Podobá sa svojim ázijským príbuzným a do USA sa dostala pravdepodobne v záhradníckej zemine. Vedcov prekvapilo, že v husto osídlenom meste akým New York určite je, ministonožka prežila.