Need for Speed: The Run - zo San Francisca do New Yorku

Need for Speed: The Run nám predviedlo len jazdu. Nebola vyslovene zlá, mnoho situácií bolo skutočne zábavných, avšak muselo ísť výhradne o strety s ostatnými jazdcami.

21. okt 2011 o 10:50 Ján Kordoš

Najnovší diel arkádových pretekov zo série Need for Speed s podtitulom The Run sme si pred nejakým tým týždňom bližšie predstavili. Teraz sme dostali možnosť nazrieť pod kapoty športových automobilov. Očakávať v týchto pretekoch naprieč USA prvky simulátorov je jednoducho pochabé. Po minuloročnom Hot Pursuit dostali znovu šancu vývojári z Black Boxu, ktorí sa pokúsia znovu preraziť výrazným pritlačením na príbehovú zložku. Tentoraz i s interaktívnymi sekvenciami, takže okrem pretekania budeme musieť rýchlo reagovať a stláčať klávesy, ktoré sa nám zobrazia vo vybraných momentoch na obrazovke. Viac informácií o základných piliéroch hrateľnosti nájdete v našom preview, kde sme sa zamerali na charakterizovanie hry. Teraz si radšej povieme niečo o tom, ako sa vlastne Need for Speed: The Run hrá.

V prvom rade sa musíme priznať, že naše očakávania sú skôr vlažné. Môže za to aj posledný diel od tohto štúdia. Názory na Need for Speed: The Undercover sa rôznia, náš je však skôr kritický. The Run ponúka hrateľnosť založenú práve na sérii Underground či spomínanom Undercover. Akoby sa nič podstatné nezmenilo. Rýchle tátoše nejdu okamžite do šmyku, do vyslovene absurdných situácií ich nedostanete, zákruty pod plným plynom nevyberiete, no zároveň nie je kladený dôraz na úplne precízne ovládanie vozidla, jemnú prácu s plynom a brzdou. Vozidlá sú po nárazoch poškodené len vizuálne, ich vlastnosti sa na trati nemenia. Ako už býva zvykom, aj v The Run natrafíme na pretočenie určitého úseku späť, takže po nechcenej zrážke je možné vyhnúť sa reštartu použitím tejto pomôcky. Je však neobvyklé, že si sami nevolíme miesto, kam pred incident sa vrátime.

video //www.sme.sk/vp/21664/

K dispozícii sme mali dvojicu vozidiel: Lamborgini Gallardo a najnovší model Porsche Carrera S. Síce sú to oba športové vozy, aspoň mierne rozdiely v ovládaní medzi nimi boli. Vyskúšať sme ich mohli na dvoch diametrálne odlišných tratiach. Keďže v príbehovom móde The Run sa musí hlavný hrdina dostať z jedného pobrežia (San Francisco) USA na druhé (New Yorku), je boj v kampani založený na predbiehaní ostatných jazdcov. Trať tvorená stovkami až tisíckami míľ ciest však nie je vytovrená ako celok, lež súbor jednotlivých úsekov, ktoré budeme musieť zdolať. Jack - hlavný hrdina - musí zvíťaziť v špeciálnych (a samozrejme nie práve legálnych) pretekoch, ktorých sa zúčastňujú stovky jazdcov.

V slnkom zaliatej púštnej oblasti pred Las Vegas nazvanej Desert Hill sme mali na určitom úseku predbehnúť desať protivníkov. Klasický pretek z bodu A do bodu B, pričom musíte skončiť na prvom mieste. Mierne zákruty vedú skôr k arkádovému jazdeniu, potešila prítomnosť jednej skratky (ak ňou vôbec je) a možnosť jazdenia i po prašných cestách. Inak pomerne nudná záležitosť, ktorá nič nevyťažila z rozpáleného asfaltu lákavého prostredia. Dokončíte ju za približne 3 minútky. Zasnežené Independence Pass ponúka odlišnú variantu: súperom je len jeden jazdec, pričom na lavínami zasypávanej ceste sa musíte vyhýbať i rôznym objektom. Vozovka pokrytá snehom sa až tak výrazne neodlišuje od čistého asfaltu. Na trati sme nenašli žiadne civilné vozidlá, čo však berieme ako klad, pretože ku koncu bolo na trati napriek vonkajšej teplote skutočne horúco a sneh sa na náv valil zo všetkých strán. Cieľom je vyhrať a dostať sa do tunela za istý čas.

Grafický engine nás príliš nešokoval. Od Frostbite 2 sme čakali viac, keďže sa nám v treťom Battlefielde prezentuje ako momentálna špička. Poškodenie je vizuálne príťažlivé, no vozidlá na trati poskakujú ako krabice od topánok. Okolie trate je fádne, navyše je vozovka často zbytočne ohraničená neviditeľnými stenami, takže sa cítite ako v tuneli. Umelá inteligencia ostatných jazdcov nijak závratná nebola, no rozhodne nerobila detinské chyby či doslova nepodvádzala, keď sa vám darilo či naopak. Hrateľnosť je založená čisto na rýchlosti, ktorú si budete užívať na pestrých tratiach. Potešila prítomnosť civilných vozidiel. Síce len zbytočne zavadzajú, ale aspoň je pretekanie napínavejšie. Na policajtov sme v deme nenatrafili. Druhá trať nám navyše ukázala, že počas jazdy zažijeme mnoho naskriptovaných situácií, ktoré by mali dostať atmosféru do výšin. Uvidíme, či to tak bude aj v prípade, že trať budeme opakovať desiatykrát.

Bez nich sa hranie utápa v potupnej nude a na obrazovke vidíme pekné športové autíčko, ktoré uháňa s vetrom o preteky, ale chýba tomu hĺbka. Išlo však len o demo, dva vytrhnuté segmenty z kampane. Ako celok by The Run prekvapiť mohlo. Prepadák to nebude, to vieme naisto, avšak otázkou ostáva, či dokáže preskočiť latku kvality, ktorá je nastavená minulými dielmi sakramentsky vysoko. The Need for Speed: The Run vychádza 18. novembra pre PC, Xbox 360 a Playstation 3.