Podstránsky: Dodávateľ IS štátnej pokladnice by mohol byť známy v auguste

24. júl 2002

Bratislava 24.júla (TASR) - Ak ministrom financií vyzvaní dvaja uchádzači o dodávku infosystému (IF) pre štátnu pokladnicu SR - Hewlett Packard (HP) a Siemens Business Services (SBS) - do 26. júla 2002 obstarávateľovi predložia požadované informácie, je pravdepodobné, že poradný orgán ministrovi odporučí vybrať jedného z nich na rokovanie o zmluve.

"Dodávateľ IS pre štátnu pokladnicu by mohol byť známy už v polovici prípadne do konca augusta," povedal dnes štátny tajomník MF Vladimil Podstránsky. Ide pritom o jeho odhad, ako bude pokračovať rokovacie konanie bez zverejnenia, ku ktorému sa obstarávateľ rozhodol minulý týždeň po metodickej konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Toto rozhodnutie nastalo potom, čo minister financií František Hajnovič v apríli 2002 zrušil predmetný tender, vyhlásený ešte v novembri 2000. Obstarávateľovi do hraničného termínu 6. júla do 16. h doručili ponuky z 15 potenciálnych záujemcov iba dvaja, a to SBS a HP. IBM Slovensko tento termín nedodržala. Podľa V. Podstránskeho vzhľadom na zložitosť problematiky nemôže mať IBM v súčasnosti tak detailne prepracovaný projekt ako ministrom oslovené firmy. Poradný orgán, zložený z odborníkov, bude mať na hodnotenie podkladov HP a SBS len niekoľko dní, povedal štátny tajomník MF. V zmysle schváleného zákona o štátnej pokladnici a záväzkov SR voči EÚ majú byť totiž niektoré úlohy zabezpečené už v najbližších mesiacoch a najmä k 1. januáru 2003 (sfunkčnenie časti finančných tokov verejných financií prostredníctvom nainštalovaného softvéru dodávateľom). Dlhší časový odstup od zrušenia tendra po rozhodnutie MF uplatniť rokovacie konanie bez zverejnenia podľa neho súvisel s tým, že minister financií zodpovedne zvažoval ďalší postup vzhľadom na technicky a finančne náročný projekt. Personálne obsadenie poradného orgánu ministra V. Podstránsky ešte nevedel konkretizovať.

