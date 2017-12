Driver: San Francisco - naháňačky v uliciach San Francisca

Niektoré hry jednoducho nemôžete nemilovať. Nedá sa to, hoci sa bránite a niekedy to nejde ani pri barbarskom odfláknutí samotných tvorcov. Séria Driver nám dofrčala na obrazovky pred jedenástimi rokmi a príchod britských vývojárov z Reflections Interactive (Shadow of the Beast, Destruction Derby) to bol priam impozantný. Skĺbenie zaujímavého príbehu, otvoreného mesta a amerických vozidiel starých niekoľko desiatok rokov, sa ukázal ako trefa do čierneho. V uliciach štyroch veľkomiest (Miami, San Francisco, Los Angeles a New York) sme sa preháňali spôsob, ktorý dnes poznáme skôr zo série Grand Theft Auto. Jej tretí diel, prvý v 3D, prišiel až o rok neskôr.

Každým ďalším dielom zo série kvalita hier klesala. Oficiálne tretí - s názvom Driv3r - bol pre mnohých hrdzavým klinčekom do rakvy celej ságy. Mnoho technických chýb a hlavne snaha posunúť hrateľnosť práve na úroveň konkurenčného Grand Theft Auta takmer pochovali známu značku a nebyť UbiSoftu, tak aj vývojárov. Tí sa napokon ešte vzchopil a Parallel Lines nebolo vôbec zlým kúskom, avšak ako sa už neraz ukázalo, menej je niekedy viac. Násilné (znovu)aplikovanie akčnej hry z pohľadu tretej osoby (alebo ak chcete, tak z vozidla môžete vystúpiť) hru nikam ďalej neposunulo. Tento herný žáner jednoducho Reflections nezvláda. Môžeme preto zatlieskať niekomu tam hore, že od toho tentoraz v UbiSoft Reflection upustili a priniesli nám fantastickú naháňačku v uliciach San Francisca.

Hlavným hrdinom je John Tanner, vynikajúci vodič a správny policajt, ktorý vo svojom žltočiernom Dodge Challanger z roku 1970 brázdi ulice spoločne s parťákom Jonesom. Ich hlavným nepriateľom je Charles Jericho. Nenávidieť ho budete okamžite. Príbeh je rozprávaný pomerne zaujímavým spôsobom, zažijete i niekoľko nadprirodzených zvratov. Po úvodnom zoznámení sa s hrou sa Tanner ocitá v kóme. Pokým sa preberie, máte o zábavu na niekoľko hodín postarané. Vo svojej hlave si pospájate jednotlivé kúsky mozaiky, ktoré z Jericha spravia teroristu, aby ste napokon zistili, že je vlastne všetko úplne inak. Keď sa následne preberiete, ozve sa hrdinská melódia, sadnete si za volant a pošlete Jericha do... väzenia. Zápletka je zaujímavá nie pre jej základnú príbehovú líniu, ale všetko to okolo, čo vás ku konečnému zúčtovaniu dovedie. Tomu zodpovedajú aj zaujímavé dialógy, ktorých si vypočujete dostatok.

Virtuálne San Francisco sa vám otvára postupne, spoločne s možnosťami hrania, sekundárnymi úlohami a inými zábavkami, ktorými vyplníte čas medzi sledovaním príbehu. Pokojne sa môžete i len tak preháňať po uliciach a chytať cestných pirátov, nik vás do ničoho nebude tlačiť. Žiadne iné mesto hra neobsahuje, pre rozlohu Frisca to v podstate ani nevadí a ďalšie možno pribudnú formou rozširujúcich DLC. Spočiatku máte otvorenú len jednu štvrť, obmedzený zoom nad mapou a menej úloh. Ako však Tanner prichádza na princípy fungovania svojej nadprirodzenej schopnosti v bezvedomí (tvorcovia ju nazvali Shift), odomykajú sa pred vami ďalšie a ďalšie novinky. Od rozšíreného územia cez automobily až po úlohy. Tie sa skladajú z dobre známej mozaiky naháňačiek (raz lapáte zloducha, inokedy policajtom unikáte), nelegálnych pretekov cez mesto, či prostom prechádzaní checkopointami na čas. Tu sa nič nezmenilo, špeciálne body dostanete i za miniúlohy typu “dosiahni určitú rýchlosť v protismere a udrž ju určitý čas”, “sprav drift za toľko a toľko bodov” a podobne. Pestrá ponuka nie je tou najväčšou novinkou - na scénu prichádza Shift.

Keďže je Tanner v kóme, mohli si v Reflections dovoliť menší úlet: nad mestom lietate s Tannerovým duchom a prevtelujete sa do vodičov iných automobilov. Istotne, znie to riadne bláznivo, ale v hre to funguje. Presunúť sa totiž môžete do ktoréhokoľvek auta a Shift budete využívať neustále. Nie len pre zámenu vozidla, ktoré ovládať chcete, pretože je krajšie, rýchlejšie, kakavkovo-nebíčkové. Mnohokrát je to nutnosť vyplývajúca z priebehu misie. Ak máte niekoho chytiť (čítaj zničiť jeho vozidlo), je výhodnejšie prevteliť sa do dodávky alebo kamiónu niekoľko desiatok pred vami a čelne to napáliť do unikajúceho vozidla. Je to možno neférové, ale plne funkčné. Podobných príkladov by sme mohli nájsť mnoho. Keďže Driver: San Francisco obsahuje model poškodenia, ktorý po vizuálnej stránke nesmierne poteší, orgie na vozovke si bude užívať i vaše deštrukčné ja.

Jazdný model sa neprikláňa ani na stranu arkádového bláznenia sa, ani neponúka tvrdú simuláciu s nutnosťou prechádzať každú zákrutu so zaťatými zubami. Ovládanie vozidiel je pomerne jednoduché, len treba brať na zreteľ to, že každé vozidlo sa ovláda aspoň trochu inak, má inú akceleráciu, maximálnu rýchlosť, reaguje odlišne na vyhrotené situácie. A to, že dupnete na brzdy ešte neznamená zastavenie na niekoľkých metroch. Zotrvačnosť zohráva dôležitú úlohu pri šmykoch a zákruty sa so zatiahnutou ručnou zákrutou vyberajú najlepšie. Len treba vedieť ako na to a samozrejme je rozdiel skúšať to so starým Fordom a novým Aston Martin. Vozidiel je celkovo 140 a do garáže (tie si kupujete taktiež) ich dostanete až za určitý čas. Platidlom je totiž akási virtuálna mena - willpower: odmeňovaní ste za splnené úlohy (aj tie sekundárne, aj opakované) a taktiež maličkosti ako drifty, tesné prejazdy okolo vozidiel, otočky o 180° či predbehnutie iného automobilu. Utrácať môžete aj za rôzne vylepšenia (násobiče bodov, rozšírenie turba) a keďže bodov nie je nikdy dosť, no získavajú sa pomerne ľahko, neustále sa snažíte niečo robiť, aby vám virtuálny účet narastal.

Práve to, že nie ste odkázaní na bezcielne jazdenie po meste, dodáva hraniu isté čaro. Nenudíte sa, pričom je možné prepnúť si pohľad i na spoza volantu. Síce mu chýba dynamika Shift 2, jeho prítomnosť neuveriteľne poteší, keďže všetky prístrojové dosky sú vymodelované nadmieru detailne. Hoci strávite celý čas za volantom, bavíte sa samotným ovládaním vozidla, užívate si jazdu v dopravnej špičke a podobne. Všetky úlohy len vedú k tomu, aby malo vaše jazdenie zmysel. San Francisco je nielenže pestrou metropolou s preplneným centrom, mrakodrapmi, ale aj nechýbajú ani obchvaty, známy most Golden Gate, ulice so obrovským stúpaním / klesaním (riadne si zaskáčete), Lombard Street s úzkymi šikanami, čínska štvrť alebo prístav či obytné oblasti. Sú to stovky kilometrov ciest, len škoda, že policajti vás naháňajú iba v prípade, že do nich vrazíte, iné porušovanie dopravných predpisov ich necháva chladnými. Takže pokojne prekračujete rýchlostné limty, jazdíte na červenú a nik vám nič nepovie. Taktiež je riešenie dopravy príliš “americké” a napríklad systém križovatiek s jednosmerkami vás istotne zo začiatku bude prekvapovať. Hodíte to za hlavu pri prejazde pod návesom kamiónu - presne tak ako vo filmoch! A to je len začiatok. Jazdenie v Driver: San Francisco je neuveriteľná zábava.

Technické spracovanie nemá výraznejšie chyby, všetko funguje na výbornú. Od detailne vymodelovaných vozidiel, poškodenia, až po animácie pohybov, pérovanie pri prejazde obrubníkmi a podobne. Objektov, ktoré môžete zničiť - a neplechu teda istotne budete robiť radi, beťári - je dostatok, takže padajú semafóry, stĺpy, reklamné tabule, smetné koše, lavičky, autobusové zastávky. Len budovy majú stále pevný tvar, všetko vybetónované je ako prizvárané, ani naša počernejšia menšina by ničím nepohla, do zberu nevzala. Kto nevidel ukradnúť betónový kvetináč, neuverí. Ale to je len malá chybička krásy, do niečoho rypnúť musíme. Inak sa od pneumatík nádherných automobilov krásne dvíha dym pri nešetrnom šmyku či plyne zatlačenom na podlahu. Sklo sa pri nárazoch triešti, plechy krčia, radosť pozerať. Zvukové efekty vrátane dabingu sú vysoko nadštandardné a muzika vyhrávajúca v rádiách je ešte lepšia ako skvelá. Žánrová pestrosť je doplnená o tematické skladby bez spevu, ktoré vám hrajú vo vybraných misiách. Ak si spustíte misiu so štýlovými naháňačkami s autami 70. rokov, bude to ohromujúci zážitok aj vďaka typickej hudbe s dominantnou basovou gitarou. Alebo vy ste nikdy nevideli The Streets of San Francisco???

Nebudeme si nič nahovárať, príbehová zložka príliš dlhá nie je a za približne 10 hodín je dobojované. Lenže Driver: San Francisco nie je len o tupom sledovaní zápletky. Ponúka toľko obsahu, že celková doba hrania sa ľahko posúva o ďalšie desiatky hodín. Umelá inteligencia ostatných jazdcov príliš vysoká nie je, absolútne hlúpo sa však virtuálni vodiči taktiež nechovajú. Niekedy zamrzí ich zaslepenosť, ale keďže ste nehodu spôsobili vy, niet sa čomu čudovať. Pri pretekoch vás nesmie prekvapiť catch-up systém, takže ak ste v čele pelotónu, nikdy sa ostatnými nevzdialite tak, aby víás nedobehli a platí to i obrátene. Naháňačky s policajtmi sú nesmierne agresívne, príslušníci SFPD po vás idú cez mŕtvoly. Multiplayer ponúka zostavu rôznych naháňačiek, hra vyžaduje kód k spusteniu cez Uplay. Ak hru už niekto aktivoval, môžete si na svoje konto kúpiť vlastný kód, niečo to ale už bude stáť, takže bazárový predaj sledujte pozornejšie.

Driver: San Francisco je podarený kúsok. Má svojskú atmosféru, príťažlivé spracovanie, krásne káry, zaujímavé prostredie a mnoho herného obsahu, ktorý vás zabaví na dlhú dobu. Drobnosti sa hre vytýkať dajú, ale Driver: San Francisco patrí k tomu málu hier, na ktoré budete spomínať len a len v dobrom, tak prečo sa neprikloniť k tomu, že konečne sa nám séria vrátila k svojim začiatkom a prináša nám perfektný zážitok v autách a otvorenom svete?