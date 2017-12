Digitálna distribúcia Click2Play pre slovenských hráčov sa rozbehne v novembri

21. okt 2011 o 15:20 Ján Kordoš

Vlastný distribučný kanál spoločnosti Comgad s názvom Click2Play ponúkne tuzemským hráčom možnosť zakúpenia hier v digitálnej podobe s lokalizáciou do českého jazyka. Služba bude spustená 11. 11. 2011 o 11:11. Click2Play bude u nás jedinečným projektom aj preto, že Comgad sa o tento model predaja pokúša ako prvý distribútor. Miesto krabicovej verzie hry si tak zákazník z pohodlia domova objedná hru a behom niekoľkých okamihov si ju bude môcť vychutnať. Podporované budú samozrejme aj komunitné funkcie vrátane sociálnych sietí, rôzne vernostné zľavy alebo zbieranie odmien za rôzne aktivity v rámci služby Click2Play.

V deň spustenia služby Click2Play budú na portáli k dispozícii takmer všetky novinky distribuované spoločnosťou Comgad vrátane hier ako Hard Reset, Arcania: Fall of Setarrif, Hra o trůny: Zrození, Bunch of Heroes či Sniper: Ghost Warrior Gold. Chýbať nebude ani celá rada budgetových titulov určených pre milovníkov všetkých herný žánrov. Do konca tohto kalendárneho roku sa bude ponuka hier postupne rozširovať až na približne 50 stiahnuteľných titulov. Prvá zľavová akcia pre zákazníkov sa spustí pri príležitosti zahájenia služby Click2Play - hráči si budú môcť zaobstarať v prvé dni od spustenia ľubovoľné hry za výrazne nižšie ceny.

Ďalšie podrobnosti o kompletnej ponuke hier služby Click2Play, jednotlivých hrách a akciách budú postupne uverejňované na stránkach spoločnosti Comgad, domovskej stránke služby Click2Play a samozrejme i Facebooku.

Zdroj:PR