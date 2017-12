Gears of War 3 - krv, svaly a záchrana ľudstva

Epic Games na tejto sérii pracujú dlhé roky, v prípade Bulletstormu ich berieme skôr ako konzultantnov. Od prvého dielu, ktorý nás prinútil poškuľovať po Xboxe 360 a nehanbiť sa za to, sa toho mnoho nezmenilo.

20. okt 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Niektoré veci sa vysvetľujú nesmierne ťažko. Prečo nám naši statní športoví junáci na hracej ploche predviedli obludne neschopný výkon? Prečo ste sa vrátili domov až neskoro večer a netrávili ste romantický večer so svojou drahou (teraz už najdrahšou) polovičkou? Prečo je Gears of War tak úspešnou hrou, hoci sú jej herné princípy tak jednoduché a obohrané? Prvé dva prípady môžete obkecávať koľko len chcete, ten posledný skonštatujete prozaickým “lebo” a viac o tom netreba diskutovať. Lebo treba hrať. Gears of War 3, momentálne tú najlepšiu akčnú hru z pohľadu tretej osoby pod tým našim gréckym slnkom, ktoré sa na nás cerí ako o život.

Od prvého dielu, ktorý nás prinútil poškuľovať po Xboxe 360 a nehanbiť sa za to, sa toho mnoho nezmenilo. Veď prečo aj, keď testosterónový masaker funguje na výbornú a skvelá dvojka potvrdila ambície "must have" titulu. Gears of War 3 je dôstojným ukončením trilógie. Nesie sa v podobnom štýle ako predchodcovia, vsádza na čisto akčnú hrateľnosť. Bez zbytočného zdržovania sa dej valí dopredu ako lavína a zastaví sa až v samotnom závere. Samozrejme, dokážete odhadnúť, čo bude o chvíľu nasledovať, dokonca aj srdcorevúci zvrat môžete predpovedať, záver so zapadajúcim slnkom prinúti kdekoho k patetickému usmrknutiu si, avšak Gears of War 3 je akčná hra a nepotrebuje k budovaniu pôsobivej atmosféry desivo dlhé dialógy. Krátke a úderné vety, jednoducho prezentované problémy a ich riešenia, no hlavne všadeprítomný drsný humor vás prinútia sa poriadne zasmiať. Ani Smrtonosná paca, Posledný Skaut či Odplata neboli epickými príbehmi o zrade a pomste, záchrane, dôvodoch žiť a podobne. Bolo to o akcii, ktorá je správne namixovaná a ak sa už niečo povie, má to gule. Podpichovanie jednotlivých protagonistov príbehu nemá konca kraja, škoda len, že ku koncu dostane príbeh sladučký happyendový nádych.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Neberte to zle, Gears of War nebolo ani tak o príbehu, o historickom pozadí, ale o vytvorení pôsobivej atmosféry hneď tu a teraz. Aby to malo spád, musia byť niektoré veci tak trochu postavené na hlavu, no komu to vadí? Hlavným hrdinom je stále Marcus Fenix, po boku mu bežia jeho kolegovia z Delta jednotky a chcú prežiť. Planéta Sera nám predviedla inváziu spod hlbín planéty. Sarančatá sa vrhli na všetko živé a mimozemská rasa obzvlášť nechutného vzhľadu masakrovala bez výnimky čokoľvek, čo je stálo v ceste. Zdevastované prostredie,ruiny miest a podzemie - to všetko bola emotívna prechádzka bez zbytočného falloout efektu. Druhý diel nám ukázal, že sarančatá nebudú jediným problémom. Plápolaví ako vírus šíriaci sa cez gigantické výrastky chceli dokonať dielo skazy. Nepodarilo sa, preživší sa snažia brať svoj údel s hlavou vysoko hore. Vládnuca koalícia sa rozpadla, niektorí sa snažia živoriť na pevnine, ostatní zas brázdia moria. Konečné zúčtovanie však ešte len začína, musíte sa postaviť obom protivníkom.

Postupne zistíte, že Marcusov otec žije, plápolaví sú mutanti vďaka pôsobeniu imulzie, ktorej sú vystavení všetci obyvatelia a... a všetko ste tu už niekde videli, počuli a istotne i hrali. No funguje to na výbornú i tu, striedanie prostredí vás udrží v neustálom voľnom páde, až vám adrenalín strieka cez uši. Atmosféra je pôsobivá napriek jednoduchému a lineárnemu napredovaniu. Úlohy sú pevne dané, cesta je len jedna a tou sa budete musieť poctivo prestrieľať. Tentoraz je hrateľnosť založená na kooperácii jednotlivých hrdinov, z ktorých takmer každý prežíva osobnú krízu a cítiť z nich únavu nikdy nekončiaceho boja bez vyhliadok na pokojnú budúcnosť. Zničené prostredie provokuje len jemne, nesnaží sa ukázať, že aha, toto všetko je zničené, ľudstvo je v prdeli. Nie, poukazuje na dávne časy, ktoré sa tak skoro nevrátia. Na trosky chradnúcej civilizácie. Musíte vidieť, musíte zažiť. Kampaň má ten správny spád, ktorý vás chytí pod krk aj napriek prvoplánovaným obchádzkam (spojazdnenie ponorky, zháňanie pohonných hmôt,...).

Hrateľnosť je typicky “gearovská”. Bežíte dopredu až pokým sa neobjavia nepriatelia, strieľate po sebe, režete ich vstavanou motorovou pílou, ukrývate sa za prekážky, pretože smrť klope v Gears of War 3 rada a neodpúšťa zaváhania. Je to celé nesmierne surové, animálne, desivé, avšak neuveriteľne príťažlivé. Cítite dusno vznášajúce sa nad bojiskom a prežívate každý stret s nepriateľom. Ten masový i malý, kedy sa nebudete unúvať ani zastaviť. Neustále meniace sa tempo hry z pohodového do neuveriteľného masakru, má náležite dokonalé ozvučenie. Hluk zbraní, prestreliek, revu nepriateľov... to všetko sú len kúsky mozaiky, ktoré by osve nefungovali, no spolu vytvárajú krásny obraz hernej nirvány. Nebudete sa zaoberať tým, že môžete niesť len štyri zbrane a zbytočne nefilozofujete, ktorú z nich ponesiete. Jednoducho chcete, aby to išlo stále dopredu, ako vlak bez možnosti brzdenia sa rútite jednotlivými stanicami miest až do záverečného pekla. Istotne, trochu nám chybali osviežujúce momenty, z ktorých zamrazí - napríklad Berzerker z jednotky - avšak uznávame, je to tretí, záverečný diel, takže sa akékoľvek novátorské prvky vkladajú do hrateľnosti ťažko.

Ako strieľačka s možnosťami (alebo skôr nutnosťou) ukrývania sa a presného mierenia funguje Gears of War 3 dokonale. Neustále sa niečo deje, a to nám úplne stačí. Pre porovnanie s nedávno vydaným Warhammer 40.000: Space Marine chýbalo tomuto konkurenčnému dielku zo známeho futuristického sveta práve neviditeľné pohladenie atmosféry. Spád, príťažlivosť všetkého kolo nezávisle od kvality grafického spracovania. To je inak vynikajúce. Unreal Engine tretej generácie už postupne dosluhuje, no jeho tvorcovia z neho dokázali vyžmýkať skutočne maximum. Vytvorili vizuálnu hostinu z vynikajúco navrhnutého prostredia, s pôsobivou atmosférou, úžasnou kombiáciou svetla a tieňov. Jednotlivé detaily už možno zaspali dobu, deštrukčný model nie je dokonalý (no je tu), časticové efekty sú aplikované striedmo, krv však strieka na všetky strany a všetko naokolo si užívate aj napriek jednoliatemu tunelu. Animácie pohybov sú tradične nadpriemerné, zasekávanie sa o predmety v podstate neexistuje, no všimnete si, že niekedy prejdete textúrou a podobne. Nič to nemení na nádhere, ktorá vás na obrazovke čaká. Nepotrebujete vždy tie najdokonalejšie vývojárske nástroje, treba vedieť naplno využiť i tie menej moderné. V Gears 3 to - zas a znovu sa budeme opakovať - funguje.

Príbehová kampaň je už tradične polovicou úspechu, no tu si ju prejdete znovu a ešte raz, bonusových predmetov čakajúcich na vaše pozorné oči je neúrekom. Doba trvania je nad dnešným “callofdutyovským” priemerom, avšak nečakajte žiadne maratóny. Stabilných 8 až 10 hodín vám stačí na to, aby ste sa bavili a rozohrali to nanovo. Nabáda k tomu i kooperatívna možnosť prejdenia kampane s priateľmi. Umelá inteligencia protivníkov už tak nepoteší, rozumu tam nik veľa nepobral, ale ktovie, čo majú sarančatá či plápolaví vo svojich hlavách. Na samovražedné útoky si zvyknete, no tie mršky sa zas vedia i ukrývať. Niekedy čakajú na mieste, inokedy vám ukážu svoje ctené pozadie, ale keďže ich je mnoho a vedia sa vám trafiť presne do stredu čela, neoplatí sa hrať na veľkého hrdinu. Tí aj tak končia vždy v zemi a pocty sa im ukladajú až po ich smrti.

Multiplayer výdatne predlžuje dobu, ktorú s Gears of War 3 strávite. Ponuka módov neprekvapí originalitou, no na desiatich mapách nájdete dostatok priestoru k vyblázneniu sa. Mód Hordy vás spoločne s niekoľkými priateľmi (bojovať môžete i osamote) postaví proti desiatkam nepriateľských vĺn. Po ich úspešnom ukončení utrácate získané financie napríklad na stavbu zátarasov, statických veží a podobne. Tie sa zlepšujú a dostávajú nové funkcie podľa toho, ako sa im venujete. Opačný pohľad vám ponúkne Beštia mód, kde sa dostanete do úlohy “nepriateľa”. Versus zas tradične vsádza na tímové ponuky v rôznych podobách. Postupné zvyšovanie hráčovej úrovne sa nedeje už len v multiplayeri, ale ste odmeňovaní aj za postup v príbehovej kampani, hranie proti botom a podobne. Úroveň postavy nerastie závratne rýchlo, všetko si musíte poctivo zaslúžiť a vybojovať. Krivka učenia sa je plne vo vašich rukách a výrazne pomáha prítomnosť botov, ktorí dostačujú na počiatočné naučenie sa máp či princípov hrania.

Bude to znieť neskutočne otrepane, avšak Gears of War 3 je povinnosťou pre všetkých majiteľov Xboxu 360. Akčná strieľačka s pôsobivou atmosférou, dokonale vyváženou hrateľnosťou, pútavo prezentovaným príbehom a profesionálnym technickým spracovaním je presne tým, čo hráči potrebujú k dokonalému zážitku. Drobných chybičiek krásy niekoľko nájdete, avšak oproti tomu, čo Gears of War 3 ponúka, ide o zanedbateľné omrvinky v inak úžasne chytľavom dobrodružstve. Trilógia skvelej akčnej hry je dokončená, no nebudeme smútiť. Kde niečo končí, niečo nové práve začína.