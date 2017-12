Ako zrýchliť váš počítač? Pomôžte mu

20. okt 2011 o 13:20 Milan Gigel

Nie je tajomstvom, že každý počítač sa používaním čoraz viac spomaľuje. Na vine nie sú jeho starnúce súčiastky, ale neporiadok ktorý sa hromadí v operačnom systéme. Ak sa naučíte niekoľko základných krokov pre jeho údržbu, prinavrátite mu svižnú odozvu a výkon. Bez toho, aby ste navštívili servis.

Za všetko môžu vývojári softvéru, ktorí prehliadajú skutočnosť, že používatelia počítačov nie sú odborníkmi na informačné technológie. Očakávajú, že budú pravidelne vykonávať úkony, ktoré by mal robiť softvér samotný. Tam kde chýba digitálna disciplína a zručnosť, objavujú sa nedostatky, ktoré spomaľujú počítač. Naučíme vás, ako ich odhaliť.

Zbavte sa vírusov

Ak sa rýchlosť počítača v posledných dňoch podstatne znížila, najväčšia vina padá pravdepodobne na vírus, ktorý získal kontrolu nad vašim počítačom. Ak surfujete na rizikových stránkach, používate cudzie pamäťové karty a USB kľúče, nemáte sa čomu čudovať. Niekedy ani nainštalovaný antivírus, ktorému chýbajú aktualizácie, riziká neodhalí.

Naštartujte počítač v núdzovom režime so sieťou, spustite kontrolu z internetovej stránky http://www.eset.com/sk/domacnosti/produkty/online-scanner/ a čakajte na výsledok. Ak antivírusová kontrola odhalí infekciu, sprevádzkujte svoj antivírusový program a spustite liečenie.

Operačný systém spustíte v bezpečnom režime so sieťou tak, že pri spustení počítača budete držať tlačidlo F8. Ešte pred zavedením operačného systému sa zobrazí ponuka spustenia, z ktorej zvolíte ten správny režim.

Odinštalujte brzdu pribalenú výrobcom

Mnohí využívame iba časť softvérovej výbavy, ktorú máme v počítači nainštalovanú. Výrobcovia nám k novému stroju štedro pribalia skúšobné verzie softvérov, diagnostické nástroje a rôzne doplnky, bez ktorých sa zaobídeme. Neraz sú dokonca natoľko zakomponované do systému, že sú súčasťou diskov pre obnovu operačného systému. Identifikovať tie, ktoré nepotrebujeme nie je zložité. Stačí nahliadnuť do ponuky Štart.

PC Decrapifier a SlimComputer sú nástroje, ktoré dokážu identifikovať softvéry, ktoré na počítači predinštaloval jeho výrobca. Jediným kliknutím odstránia všetky zvolené tituly bez asistencie používateľa. To šetrí čas ich odstraňovaní a dáva počítačovým začiatočníkom istú ruku pri upratovaní.

Po novom štarte počítača si všimnete, že na lište nástrojov zmizli ikonky na ktoré ste nikdy neklikali a načítanie systému prebehlo o čosi rýchlejšie, ako je zvykom.

Zbavte sa nepotrebných softvérov

Nepotrebné softvéry sa však do počítača nedostali iba kvôli výrobcom počítačov a ich zmluvám s vývojármi. Možno ste sa nechali nalákať na disk priložený v časopise, softvér z internetu, alebo vás dodnes obťažuje obslužný softvér od tlačiarne, mobilu či navigácie, ktoré už dávno doslúžili.

Otvorte okno ovládacieho panela, zvoľte položku programy a súčasti, aby sa pred vašimi očami zobrazil zoznam všetkých titulov, ktoré boli do operačného systému nainštalované. Po jednom voľte tie čo nepoužívate a kliknutím na tlačidlo Odinštalovať sa s nimi postupne rozlúčte. Ak vás počítač vyzve na opätovný štart systému, zamietnite ho.

Nie je nutné, aby ste všetky softvéry odstránili okamžite. Ak vám chýba potrebná istota, zbavte sa najprv tých, ktoré sú vo vašich očiach zaručenou príťažou. Postupne zistíte, že rovnakým spôsobom možno odstrániť niektoré súčasti operačného systému, ako napríklad službu pre rýchlejšie vyhľadávanie súborov.

Vymeňte pomalé softvéry za rýchlejšie

Vývojári pri snahe priblížiť sa dokonalosti zvyknú do svojich softvérov zabudovať tisícky funkcií, o ktorých okrem nich možno netuší nik. Z jednoduchých aplikácií sa tak stávajú nafúknuté monštrá, ktoré pri behu pohltia viac systémových prostriedkov, ako je potrebné. Pomaly štartujú, spotrebujú veľa pamäte a pritom od nich žiadame iba zlomok toho, čo dokážu.

Porozhliadnite sa okolo seba a konfrontujte svoje pocity s ostatnými používateľmi. Možno sa rýchlo dopracujete k tomu, že vymeníte niektoré zo softvérov za iné. Ak vás už roky hnevá pomalé prehliadanie PDF dokumentov, poteší vás ak odhalíte prehliadač Sumatra alebo Foxit Reader, ktoré sú omnoho rýchlejšie ako Adobe Reader, ktorý je pre neskúseného používateľa každodenným štandardom. Objavte čaro multimediálneho prehrávača VideoLAN VLC a zamyslite sa aj nad kancelárskym balíkom, ktorý používate.

Jednoduchšie alternatívy dokážu odľahčiť nejednému počítaču, s ktorým ste na hranici jeho výkonových možností.

Upracte neporiadok, ktorý nevidno

Programy pri každodennej práci odkladajú na disk pracovné súbory, ktoré zabúdajú mazať. Zálohujú v nich nastavenia, zapisujú informácie o úlohách ktoré vykonali, alebo ich používajú so snahou urýchliť svoj bez. Príkladom sú internetové prehliadače, ktoré na disku ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Očakávajú, že na ne zavítate znova a ušetríte čas načítavaním obrázkov a navigačných prvkov.

V ére rýchleho internetu a pomalých počítačových diskov je však situácia úplne odlišná. Adresáre preplnené množstvom súborov spomaľujú otváranie stránok a tak je prehliadanie pomalšie, ako je nutné. Ak siahnete po softvéri CCleaner, vyhľadá neporiadok skrytý pod rohožkou bez toho, aby ste po ňom museli pátrať. Nemalo by byť pre vás prekvapením, ak nájde stovky megabajtov odpadkov, ktoré na váš povel každý mesiac opätovne odstráni z disku.

Čím menej súborov na disku je, tým rýchlejšie k nim dokáže počítač po ďalšom upratovaní pristupovať.

Preskupte súbory, aby sa načítavali rýchlejšie

Pevný disk so záznamovými magnetickými platňami nemá pevnú rýchlosť pri čítaní súborov. Čím sú k vonkajšej strane platní bližšie, tým rýchlejšie sú dostupné. Môže sa to pevná rýchlosť otáčania disku, jednotná hustota záznamu a rozdielny obvod kotúča pri jeho okraji a v strede. Čím menej údajov na disku je, tým viac ich možno uložiť do rýchlejšej zóny.

Za spomalenie pri čítaní môže aj súborový systém. Ak je súbor fyzicky rozdelený na niekoľko častí, z ktorých každá je zapísaná v inej časti disku, hlavičky musia pri čítaní poskakovať viac, ako je nutné. Hovoríme tomu, že disk je fragmentovaný. Ak si nevie na disku spraviť poriadok operačný systém, musíte o to požiadať niektorý z nástrojov, ktorý je pre "upratovanie disku" určený.

Stiahnite si z internetu Auslogics Disc Defrag a pravidelne ho spúšťajte v režime plnej optimalizácie. Zaistí aby boli súbory preskupené podľa intenzity ich používania a počítač pristupoval k dátam čo najrýchlejšie. Skutočnosť je taká, že najväčšou brzdou počítača je práve jeho pomalý disk.

Povedzte niektorým programom nie

Niektoré programy sa štartujú pri zapnutí aj bez toho, aby sme ich o to žiadali. Zanechávajú za sebou ikony na lište úloh a spomaľujú počítač aj vtedy, ak ich nepotrebujeme. Ovládač tlačiarne chce animáciou upozorňovať na to, že v zásobníku chýba papier, grafická karta chce sprístupniť nepotrebné nastavenia na jeden klik a nejeden softvér sľubuje s pomocníkom rýchlejší štart, alebo automatickú aktualizáciu.

Čím viac automatických úloh vypnete, tým rýchlejšie bude počítač štartovať a viac pamäte a výkonu zostane pre vašu prácu. Ak ste si nainštalovali Ccleaner kvôli mazaniu pracovných súborov, použiť ho môžete aj ako správcu automaticky spúšťaných programov. Vypnite všetky, ktoré vám sajú krv. Nemáte čo pokaziť. Každý z pomocných programov môžete cez štart menu spustiť aj ručne.

Na vypnutie nepotrebných programov pri štarte môžete použiť aj nástroj, ktorý je súčasťou operačného systému Windows. Zatlačte na klávesnici kombináciu tlačidiel Win+R, napíšte do dialógového okna príkaz msconfig a prepnite sa na kartu s automaticky spúšťanými softvérmi. Vypnite tie, ktoré nepotrebujete, uložte nastavenia a reštartujte počítač.

Zistite, ako na tom ste

Softvér Soluto je pomocníkom, ktorý dokáže odsunúť štart automaticky spúšťaných programov na neskôr a zistiť, čo je príčinou pomalého štartu vášho počítača. Dohliada na každý štart operačného systému a dokáže pre každú súčasť vyčísliť, koľko času zabrala pri jej načítavaní.

Vďaka jeho službám sa štart počítača môže stať ešte rýchlejším aj po tom, čo ste uskutočnili doterajšie úpravy. Z informácií ktoré zozbieral na počítačoch ostatných používateľov vie, ktoré zo softvérov sa dajú z automatického štartu ešte vypustiť a ktoré možno aktivovať až po tom, čo sa vám pre používanie sprístupní pracovná plocha.

Ak máte pocit, že aj napriek úpravám, ktoré ste doposiaľ neurobili by štart mohol byť ešte rýchlejší, vyskúšajte ho.

Začínajte s čistým štítom

Úsporné režimy počítačov zmenili naše návyky pri ich používaní a vypíname ich menej často, ako kedykoľvek v minulosti. Často sa stáva, že počítač beží niekoľko týždňov bez toho, aby bol opätovne zavedený operačný systém. To má za následok že neporiadok sa nahromadí aj v operačnej pamäti. Najväčšími neporiadnikmi sú práve internetové prehliadače.

Pred každou dôležitou prácou opätovne naštartujte počítač tak, aby sa operačný systém zaviedol nanovo, s čistým štítom. Voľné systémové prostriedky tak využijete naplno so softvérom, v ktorom pracujete.

Niekedy treba začať až od nuly Ak sa v počítači nahromadí veľa neporiadku, nesprávnych nastavení a poškodia sa niektoré zo súborov operačného systému, môže sa stať že vaša snaha o jeho zrýchlenie bude márna. To preto, že systém nie je v takej kondičke, v akej má byť. Vtedy prichádza na rad zálohovanie dokumentov, nastavení a nová inštalácia systému. Pri značkových počítačoch a notebookoch je táto úloha zvyčajne jednoduchá. Po zálohovaní stačí načítať systém z diskov pre jeho obnovenie a všetko bude v takom stave, ako pri kúpe počítača. Je to, ako by vám počítač vymenili za nový. Bez vašich fotografií, dokumentov a nastavení. Tie si musíte obnoviť zo zálohy. Ak stojíte pred týmto rozhodnutím a držíte v ruke disk s operačným systémom Windows Vista, možno by ste mali pouvažovať o jeho výmene za predchádzajúcu verziu XP, či novšiu Sedmičku. V oboch prípadoch dosiahnete zrýchlenie. Preinštalovanie operačného systému však môže byť úlohou nad vaše možnosti. Ak stojíte pred týmto rozhodnutím a nikdy ste to nerobili, skúste osloviť niekoho s dostatkom skúseností. Inak by sa mohlo stať že nadobro prídete o všetko, čo máte v počítači uložené.

Nepodceňujte chladenie Notebooky, kompaktné stolné počítače a systémy typu všetko-v-jednom sa pri používaní zanášajú prachom, ktorý postupne znemožňuje chladenie výkonných čipov. To sa môže odraziť na nižšom výkone, obzvlášť v špičkách pri plnom vyťažení. Počítač, akoby sa zasekával. Za všetkým hľadajte prehrievanie a zabudovanú ochranu čipov, ktorá pred teplom chráni spomalením.Vypnite počítač, vytiahnite ho zo zásuvky alebo napájacieho adaptéra a priložte hadicu vysávača k ventilačným otvorom. Ak sa vám podarí vysať chuchvalce prachu, všetko by sa malo vrátiť späť do normálu.

Štyri návyky, ktoré oddialia spomalenie počítača

1. Čítajte výzvy

Čítajte výzvy zobrazené v dialógových oknách a potvrdzujte iba to, s čím súhlasíte. Zamedzíte tak inštalovaniu spomaľujúcich toolbarov do internetového prehliadača a softvérov, ktoré bežia na pozadí operačného systému.

2. Nové programy skúšajte s rozumom

Ak neodoláte pokušeniu skúšať neustále nové programy z webu alebo diskov pribalených k časopisom, skúste to s nástrojom Sandboxie alebo so sekundárnym operačným systémom vo virtualizovanom prostredí VirtualBox. Váš operačný systém zostane bez zmien.

3. Poštu si rozdeľujte

Pri veľkom objeme elektronickej pošty používajte v poštovom kliente priečinky, ktoré rozdelia vaše správy do viacerých, menších úložísk. S čím menším objemom dát bude musieť softvér pracovať, tým rýchlejšia bude jeho odozva a menej operačnej pamäte spotrebuje.

4. Dokumenty bokom

Naučte sa ukladať vytvorené dokumenty na samostatný oddiel pevného disku tak, aby boli oddelené od softvérov a operačného systému inštalovaného v počítači. Pri každom upratovaní pevného disku pôjde všetko rýchlejšie a zrýchlenie systému bude citeľnejšie.