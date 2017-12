Komixová trinástka sa vracia s konšpiráciou

20. okt 2011 o 9:45 Ján Kordoš

No a tí starší z nás si spomenú i na jednu z prvých distribuovaných hier bývalým CD Projektom ako hru v obrovskom kartónovom obale. Boli to krásne časy. Prečo tu v novinkovej sekcii toľko básnime o tak starej hre a nenecháme si nostalgické reči na zimné posedenia pred monitorom? Francúzska spoločnosť Anuman Interactive totiž plánuje návrat tejto legendy. XIII v novej verzii by sa mala objaviť na PC platforme a taktiež zavíta na dotykové displeje odhryznutého jablka. Kedy a ako, sa ešte len dozvieme, ale tento nenápadný herný klenot by sme videli na našich obrazovkách skutočne radi.

Zdroj: Shacknews, Thunderboltgames(obr.)