Liek proti malárii už zaberá. Spolovice

Po 24 rokoch výskumu sa vedcom podarilo nájsť vakcínu na maláriu, ktorá účinkuje aspoň v 50 percentách prípadov.

19. okt 2011 o 16:25 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Stáva sa to veľmi často. Do nemocnice v niektorej z krajín subsaharskej Afriky príde dieťa s vysokými teplotami. Má ich už niekoľko dní, stráca vedomie.

K doktorovi sa nedostalo skôr, pretože bol vzdialený niekoľko dní chôdze alebo sa jeho rodičia najprv spoliehali na šamana. Z pomerne ľahko liečiteľnej malárie sa tak stáva zabijak. Už v najbližších rokoch by to mohla byť minulosť.

„Dnes sa cítim úžasne. Toto je sen každého vedca, keď sa vaša práca premení na liek, ktorý môže zachrániť životy mnohým ľuďom,“ cituje Reuters Joea Cohena. V utorok oznámil, že vytvoril prvú účinnú vakcínu proti malárii.

Po kliknutí infografiku zväčšíte.

Nedovolí sa usadiť

Výskumník firmy GalxoSmithKline na nej pracoval 24 rokov. Na výskum prispela aj Nadácia Billa Gatesa, ktorý sa po odchode z Microsoftu venuje aj boju proti malárii.

Vedci hovoria o prevratnom objave aj napriek tomu, že nová vakcína zatiaľ účinkuje len u polovice ľudí. Sama by teda nemohla svet úplne zbaviť tejto tropickej choroby, na ktorú ročne zomrie asi 780­tisíc ľudí, ale mohla by k tomu výrazne prispieť.

Proti malárii sa bojuje ťažšie ako proti vírusovým ochoreniam. Plazmódium, ktoré ju spôsobuje, totiž mení tvar a pohybuje sa v krvi a pečeni, pričom v každom prostredí má iné zloženie.

Aj preto sa ako najúčinnejšie prostriedky boja proti malárii zatiaľ ukázali sieťky na posteliach a repelenty proti komárom. Aj tie sú však nedostupné pre najchudobnejších ľudí, ktorí žijú v chatrčiach.

Cohenova vakcína vstupuje do boja proti parazitovi v momente, keď sa dostane do krvi po uštipnutí komárom. Stimuluje imunitnú reakciu a zabráni parazitovi usadiť sa a množiť v pečeni. Bez nej by sa rozmnožený parazit vrátil do krvného obehu a mohol by nakazeného aj zabiť.

Vakcínu s názvom RTSS zatiaľ testovali na šiestich tisíckach detí vo veku od päť do sedemnásť mesiacov. Malária neprepukla do vážneho štádia v 47 percentách prípadov.

Testy budú pokračovať do roku 2014 na asi 15 tisícoch detí v subsaharskej Afrike. Na trh by sa vakcína mohla dostať o rok neskôr, zrejme pod názvom Mosquirix.

Postačí to Gatesovi?

Tu by sa na scénu mohol opäť vrátiť Gates. Otázne však je, či jeho nadácia kúpi a rozdistribuuje vakcínu, ktorej účinnosť je len polovičná.

„Videla by som radšej stopercentnú účinnosť? Samozrejme. Počkám si na výsledky z roku 2014 a rozhodnutie urobíme až podľa nich,“ povedala pre New York Times Regina Rabinovichová, ktorá má v nadácii na starosti infekčné choroby.