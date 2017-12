Smartfóny a tablety nútia firmy zavádzať mobilné aplikácie

Už v budúcom roku sa bude celosvetovo používať viac smartfónov a tabletov ako klasických počítačov.

19. okt 2011 o 10:50 TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Čoraz častejšie nasadenie mobilných zariadení aj na firemné účely spoločností núti firmy intenzívnejšie uvažovať o zavádzaní mobilných aplikácií do svojich podnikových informačných systémov. Vyžaduje si to nielen technologický pokrok, ale aj tlak na prijímanie okamžitých rozhodnutí na základe vyhodnotenia množstva dát a informácií.

Kým v súčasnosti je podiel notebookov a stolových PC k smartfónom a tabletom približne vyrovnaný, v roku 2014 už bude celosvetovo tento pomer 600 miliónov k viac ako jednej miliarde. Neprekvapuje to preto, že až 45 percent organizácií považuje za jednu zo svojich priorít zaviesť mobilné aplikácie už v tomto roku," konštatoval na konferencii SAP Mobility Day, ktorá sa konala v týchto dňoch v Bratislave, Dušan Kachaňák zo SAP Slovensko.

SAP tento rok uvoľňuje niekoľko desiatok mobilných aplikácií, ktoré spolupracujú so SAP riešeniami. Bežia na jednotnej platforme Sybase Unwired Platform, ktorá slúži aj na vývoj aplikácií podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka. Jej základom je totiž otvorenosť. Znamená to schopnosť spolupracovať s rôznymi platformami od BlackBerry, iPhone až po tablety ako iPad a ďalšie. Takmer 60 percent organizácií očakáva podporu až do štyroch rôznych mobilných platforiem," vysvetlil Kachaňák.

Spolu so zavádzaním mobilných aplikácií prichádzajú aj bezpečnostné riziká. Až polovica používateľov smartfónov a tabletov ich totiž nemá zabezpečené heslom, dve tretiny z nich sa pri odchode z aplikácií neodhlasujú, no až 90 % pristupuje zo svojich súkromných zariadení do firemnej pošty či siete.

TASR informovala spoločnosť SAP.