Logitech prináša špeciálnu klávesnicu a myš v Call of Duty edícii

19. okt 2011 o 9:45 PR

„Klávesnica Logitech Gaming Keyboard G105 a myš Laser Mouse G9X sú dokonalými nástrojmi pre nadšencov, ktorí hrajú Call of Duty: Modern Warfare 3 a chcú dosiahnuť najlepšiu presnosť a súčasne mať možnosť si čo najviac svoje ‚zbrane‘ prispôsobiť podľa svojich predstáv,“ povedal Chris Pate, hlavný manažér marketingu herných produktov spoločnosti Logitech. „Obe zariadenia vám umožnia vstúpiť priamo do akcie s výzbrojou na zložité manévre, na ktorých presné vykonanie sa môžete spoľahnúť.“

Klávesnica Logitech Gaming Keyboard G105

Herná klávesnica Logitech Gaming Keyboard G105 – oficiálna klávesnica pre hru Call of Duty: Modern Warfare 3 – vám umožní hrať aj dlho do noci, kedy vám bude pomáhať zelené LED podsvietenie kláves vo vojenskom štýle nočného videnia. Pretože je k dispozícii šesť programovateľných tlačidiel „G-keys“ a každé má tri stavové režimy, ponúka klávesnica Gaming Keyboard G105 až 18 možných kombinácií makier pre každú hru. Tieto makrá vám umožňujú stlačením jediného tlačidla vykonať zložité kombinácie príkazov alebo súčasné stlačenie kláves, a to aj v kombinácii s úkonmi prevádzanými myšou, alebo používateľom definovanými oneskoreniami a opakovaniami.

Pokiaľ si stiahnete Logitech Gaming Software, môžete nové makrá dokonca zaznamenávať aj priamo počas hry. Klávesnica umožňuje používať kombinácie viacerých súčasne stlačených tlačidiel – naraz je možné stlačiť až päť kláves. Môžete prevádzať viac úkonov – aj oveľa zložitejších – bez toho aby vás zdržovalo rušenie či odozva, ku ktorým dochádza u iných klávesníc. Navyše je k dispozícii aj praktické ovládanie multimédií, ktoré umožňuje okamžitý prístup k ovládaniu hlasitosti a vypnutie zvukov („mute“), ako aj spustenie, zastavenie, pauza, posun dopredu a späť – všetko máte na dosah končekov prstov. Aby plynulosť hry nerušilo náhodné stlačenie systémových kláves Windows a kontextovej ponuky, máte možnosť prepínať medzi režimom „hra“ a „bežné použitie“.

Myš Logitech Laser Mouse G9X

Laserový systém snímania pohybu hernej myši Logitech Laser Mouse G9X zaisťuje, že vaše pohyby myšou budú precízne presne podľa potrieb danej hry – na bežnom povrchu podložky pre myš dokáže vyvinúť rýchlosť až 420 centimetrov za sekundu. Môžete navyše počas hry prepínať citlivosť snímačov udávanú v bodoch na palec (dpi): od zameriavania, kedy presnosť záleží na každom pixeli (200 dpi), až po bleskovo rýchle manévre (až 5700 dpi) – a to bez pozastavenia akcie; plynulosť ovládania kurzoru zaisťuje vysokorýchlostné rozhranie USB, ktoré každú sekundu dokáže prenášať až 1000 jednotlivých správ o pohybe myši.

Rolovacie koliesko MicroGear™ Precision Scroll je skvelé pre výber zbraní – alebo ho môžete prepnúť na hyper rýchle rolovanie bez citeľného trenia, ktoré uľahčuje rýchly posun na dlhých webových stránkach, keď práve nehráte Call of Duty: Modern Warfare 3. Myš Laser Mouse G9X navyše ponúka možnosť „vyladiť“ si jej vyváženie pomocou systému závaží – k dispozícii máte až 28 gramov prídavných závaží, ktoré môžete kombinovať, meniť tak pocit pri držaní myši a získať tým presnejšiu kontrolu nad jej pohybom. U LED indikátorov stavu nabitia a prevádzkového režimu myši si môžete zvoliť ich farbu z mnohých ponúkaných odtieňov a zladiť tak svoju myš s vašim PC, hrou alebo osobným štýlom.

Cena a dostupnosť

Očakává sa, že herná klávesnica Logitech Gaming Keyboard G105 bude na Slovensku k dispozícii v priebehu novembra za odporúčanú maloobchodnú cenu 69,99 €. Laserová herná myš Laser Mouse G9X by mala byť v predaji na Slovensku rovnako v novembri a jej odporúčaná maloobchodná cena je 79,99 €. Podrobnejšie informácie môžete získať na adrese www.logitech.com