Prežili sme noc s novým iPhonom 4S

Cez uplynulý víkend predal Apple viac ako štyri milióny smartfónov iPhone 4S. Ešte pred oficiálnym začiatkom jeho predaja u nás sme s ním strávili jednu noc.

18. okt 2011 o 20:00 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Smartfón iPhone 4S sa do dejín zapíše ako posledný od Apple, uvedený počas života Steva Jobsa.

Fanúšikovia naň museli čakať 16 mesiacov. Napriek tomu je vizuálne totožný so svojím predchodcom iPhone 4, no zaujme vysokým výkonom a prevratným hlasovým ovládaním. Nie je veľký ani malý, kvalita spracovania sa nezmenila ani k horšiemu, ani k lepšiemu.

Nájdi niekoľko rozdielov

Na novom smartfóne sa dá postrehnúť pár rozdielov, no všimne si ich len skutočný fanúšik Applu. Funkčné prvky sú na rovnakom mieste, ako ich má iPhone 4. Niekde prišlo k niekoľkomilimetrovému posunu, čo sa nedá považovať za zmenu.

iPhone 4S Dvojjadrový procesor A5 s taktom 1 GHz, výkonný grafický čip, 512 MB operačnej pamäte, 16 až 64 GB užívateľskej pamäte – podľa modelu, 3,5-palcový displej s jemným vykresľovaním a rozlíšením 960 x 640 bodov, 8 MPx fotoaparát s lepšou svetelnosťou ako iPhone 4, u nás sa začne oficiálne predávať 28. októbra, telefón zapožičal internetový obchod PredajMobilov.sk.

Zachované zostali rozmery, displej, použité materiály a len o pár gramov sa zvýšila hmotnosť, na rovných 140 g.

Zásadné zmeny sa udiali vnútri prístroja. Apple vynovil iPhone o dvojjadrový gigahertzový procesor, 512­megabajtovú operačnú pamäť a batériu, ktorá vydrží osem hodín telefonovania.

Prepracovaná bola anténa, ktorá nespravila predchádzajúcemu modelu dobré meno. Antény sú tu teraz dve a prístroj vie medzi nimi dynamicky prepínať aj počas prebiehajúceho hovoru.

Fotoaparát sa dočkal snímača s vyšším rozlíšením, má lepšiu svetelnosť, čím sa úmerne zvýšili kvalita fotiek.

Zoznámte sa: Siri

Ak sú vám ľahostajné hardvérové zmeny, možno na nový iPhone 4S zmeníte názor pre technológiu ovládania hlasom s názvom Siri. V podstate nejde o novinku, keďže s hlasovými povelom si poradia aj staršie mobily.

Kým pri nich to je zábavný doplnok, v prípade iPhone 4S ide o skutočnú virtuálnu asistentku, ktorá sa postupne učí špecifikám vašej výslovnosti a plní vaše príkazy. Nejde o technológiu vyvinutú priamo v Apple, ale získanú kúpou.

Siri aktuálne podporuje len angličtinu, francúzštinu a nemčinu. Rovnaké to je s možnosťou navigácie a vyhľadávania objektov, ako sú napríklad reštaurácie.

Dostupnosť týchto bodov je limitovaná hranicami Spojených štátov, ďalšie krajiny by mali pribudnúť na ďalší rok.

Siri je súčasťou piatej generácie systému iOS, povolená je zatiaľ len na iPhone 4S. Dôvodom je podľa slov Apple vysoká náročnosť na hardvér.

Tablet iPad 2 má vyšší výkon, ale Siri na ňom nie je dostupná, takže z úst Apple ide skôr o marketingové heslá na podporu predaja nového iPhone.

Požiadavky nekombinujte

Systém hlasového ovládania je jednoduchý. Stačí podržať hlavné tlačidlo a objaví sa jednoduché rozhranie, pričom môžete okamžite prehovoriť. Ak je príkaz neúplný, Siri položí syntetickým hlasom doplňujúcu otázku

Na nastavenie budíka stačí povedať: „Nastav budík na siedmu ráno.“ V angličtine „Set alarm to 7 am“. Predpoveď počasia získate požiadavkou:

„Aké bude zajtra počasie?“ V pôvodnom jazyku „What’s the weather for tomorrow?“ Hovor začnete povelom „zavolaj Petrovi“ (Call Peter). Otázka „how do I get home“ zapne navigáciu, ktorá vás dovedie domov.

Možnosti hlasového ovládania sú veľmi sofistikované a v niektorých prípadoch dokážu citeľne zvýšiť efektivitu práce.

Jednou vetou si môžete vyhľadať všetky včerajšie správy od manželky alebo odpovedať na práve prijatú esemesku hneď po tom, čo si skontrolujete voľný termín.

Množstvo úloh sa dá vykonať rôznymi príkazmi, takže si nemusíte pamätať ich presné znenie. To vám dáva pocit komunikácie s inteligentným zariadením.

Je hodný kúpy?

Súčasná situácia na trhu s inteligentnými telefónmi už dávno nie je jednoznačná. Silné postavenie Nokie upadlo, Android je stále obľúbenejší a počtom aplikácií začína dobiehať aj Apple.

iPhone 4S prináša množstvo noviniek a vylepšení, zároveň si ponecháva rovnaký dizajn a v súčasnosti malý displej. Prechod z iPhonu 4 je otázny, prechod zo starších modelov význam určite má.

Neblokovaný iPhone 4S u nás kúpite od 799 eur za 16 GB verziu až po 999 eur za 64 GB verziu, čo sú však neoficiálne ceny. V Nemecku ušetríte až 170 eur.

Oficiálne začne Apple iPhone 4S predávať na Slovensku 28. októbra. V rovnaký deň ho ponúknu Orange aj T–Mobile. Ceny zatiaľ nie sú známe.