Európa zastavila vývoj liekov z embryí

Európsky súdny dvor zakázal patenty pri embryonálnych kmeňových bunkách. Je to podľa neho nemorálne.

19. okt 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

LUXEMBURG, BRATISLAVA. Niektoré druhy slepoty, Parkinsonova či Alzheimerova choroba, ochrnutie, ktoré vás pripútalo na invalidný vozík.

Mohli by ich vyliečiť budúce generácie liekov či medicínskych postupov, ktoré sú založené na embryonálnych kmeňových bunkách. Európa však nemusí podobné lieky nikdy vyvinúť a ľudia ostanú odkázaní len na prípravky zo Spojených štátov či z Japonska.

Taký je dôsledok utorňajšieho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Zakázal patenty na postupy, ktoré zahŕňajú odobratie kmeňových buniek z embryí, pri ktorých sa tieto embryá zničia. Nezakázal síce výskum, ale znemožnil jeho posun do štádia skutočných liekov.

Zázračné bunky

Embryonálne kmeňové bunky sú bunky, z ktorých sa môžu vytvoriť akékoľvek iné bunky a tkanivá. Mohli by tak dokázať zregenerovať poškodené časti tela.

Etickým problémom však je, že pochádzajú z takzvaných blastocýst, ktoré vznikajú zhruba päť dní po oplodnení vajíčka spermiou. Celú štruktúru v tom čase tvorí asi sto buniek, pričom pri získavaní takýchto kmeňových buniek sa protoembryo zničí.

„Týmto rozhodnutím súd zruinoval veľa rokov intenzívneho výskumu,“ komentuje rozhodnutie pre Reuters nemecký neurobiológ Oliver Brüstle.

Práve on si v roku 1997 patentoval metódu, ako z embryonálnych kmeňových buniek získať nervové bunky. Jeho patent vtedy napadla organizácia Greenpeace a nemecké súdy sa neskôr obrátili na Európsky súdny dvor.

„Teraz to znamená, že európski výskumníci môžu tieto veci pripravovať, no ovocie ich práce budú zbierať v Spojených štátoch či v Ázii,“ dodáva Brüstle.

Žiadna farmaceutická firma v Európe si totiž nemôže lieky či medicínske postupy patentovať a predávať ich vo forme liekov.

Človek verzus vajíčko

„Súd povedal, že etika má prednosť pred komerčnými záujmami,“ povedal o rozhodnutí súdu Christoph Then z organizácie Greenpeace.

Európsky súdny dvor však zašiel ešte ďalej. Vo svojom rozsudku tvrdí, že „ľudské embryo predstavuje každé ľudské vajíčko od štádia oplodnenia".

Platí to dokonca aj v prípade, ak vajíčko nie je oplodnené, no vďaka moderným postupom do neho bolo „implantované bunkové jadro zo zrelej ľudskej bunky" alebo bolo „stimulované k deleniu a ďalšiemu vývoju".