Klíma zmenšuje život

Pre nestále počasie dorastajú menej najmä chladnokrvné živočíchy. Menšie ryby môžu spôsobiť problémy.

18. okt 2011 o 17:31 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Menšie zvieratá, menšie rastliny. Tak by mohol podľa vedcov vyzerať svet budúcnosti, ak budú pokračovať klimatické zmeny.

Zistili, že mnohé druhy sa postupne zmenšujú. Ide najmä o chladnokrvné živočíchy, ktoré teplotu tela prispôsobujú okoliu. Ak je počasie nestále, dorastajú do menšej veľkosti.

„Najviac ma prekvapilo, že tento signál sme pozorovali pri toľkých rozličných druhoch,“ povedal podľa CNN David Bickford, biológ zo Singapurskej univerzity, ktorý sa na výskume podieľal. Vedci porovnávali súčasné zvieratá, nálezy spred niekoľkých rokov a skameneliny.

Zistili tiež, že niečo podobné sa odohralo aj pred 55 miliónmi rokov, keď sa Zem takisto otepľovala. Napríklad včely a mravce sa vtedy zmenšili o tri štvrtiny. Každý stupeň oteplenia podľa vedcov spôsobí, že napríklad salamandry sa zmenšia o štrnásť percent, ryby až o 22.

Práve menšie ryby by mohli spôsobiť v niektorých častiach sveta problém s výživou. „V bohatých krajinách máme pestrú stravu, takže bude trvať dlho, kým sa nás to dotkne. Ale do chudobnejších krajín to môže prísť oveľa skôr,“ tvrdí Bickford.