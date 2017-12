Serious Sam: Double D - bizarnosť bez jedného D

Séria Serious Sam bola od začiatku tak trochu odlišná a ťahalo ju to skôr k hrateľnosti starších titulov, ktorých lesk a sláva už postupne pominuli.

18. okt 2011 o 14:10 Ján Kordoš

Arkádová strieľačka z vlastného pohľadu nám ukázala jednoduchú zábavu v tej najčírejšej podobe. Keď sa všetci snažili preraziť simuláciou vojenských konfliktov, chorvátski vývojári z Croteam vytvorili bizarný svet s ešte bizarnejšími nepriateľmi. A tí nepobrali mnoho inteligencie, vlastne žiadnu. Neskrývali sa za prekážky, nespolupracovali a jediné, čo bez problémov zvládli, bolo objavenie sa na scéne. Aby to bola výzva, ukázalo sa vám ich hneď sto, takže zúrivé besnenie na bojisku s rozsiahlou plochou bolo masakrom, ktorý zábavný byť musel iba preto, že toto zábavné jednoducho je. A bodka.

Vyšlo pokračovanie, vyšiel HD remake a chystá sa ďalší diel. Aby mal dostatočné promo, dostalo sa na svetlo akčného sveta hneď niekoľko nezávislých hier. My sa pozrieme na zúbok tej od Mommy’s Best Games s názvom Serious Sam: Double D. Ak sa prvý diel Serious Sam vracal k strieľačkým zo zlatého obdobia Dooma a Duke Nukema (toho 3D), ide Double D ešte viac do histórie a seriózny Sam nám bude robiť neplechu v dvoch rozmeroch. Nie je to klasická plošinovka, pretože sa budete brodiť v krvi, slize a iných exkrementoch, konkurenciou by jej bolo napríklad staručké Abuse. Žiaľ i dnes, hoci od vydania Abuse už ubehlo pekných pár rokov. Double D je arkáda: máte v nej hrdinu, ktorý strieľa po všetkom možnom, občas poskočí a jeho cieľom je dostať sa na koniec úrovne, aby sa posunul o kúsok ďalej. Nič prekvapujúce, nič novátorské, Sam nám ani skúsenosti nezbiera, ani si nestavia impérium. Chodí a strieľa. Fungovalo to v 3D, tak prečo by nemalo v tejto roztomilo okresanej verzii?

Serious Sam: Double D nestratil nič zo svojej absurdnej brutality, bizarných nepriateľov a tak trochu i jednoduchšieho humoru s množstvom dvojzmyselných narážok. Medzi nepriateľmi nájdete kamikadze panákov, ale napríklad i šialené opice na akýchsi vznášajúcich sa plošinkách hádžuce po vás vybuchujúce banány či vuvuzely skrížené s... palacinkami? Nech to je čokoľvek, prvýkrát sa usmejete, po desiaty už znudene zívate. Ale dôležité predsa je, že máte po čom strieľať a tento problém v Double D mať nikdy nebudete. Tu však začínajú vystrkovať rožky prvé chybičky krásy. Ovládanie je mierne kostrbaté. Skákanie Samovi príliš dobre nejde a nám prišlo príliš spomalené na tempo hry. Následne vás zarazí respawn nepriateľov. Je ich mnoho a ak budete stáť na jednom mieste, nikam sa nedostanete. Na objavovaní sa stále nových nepriateľov by ešte nebolo nič nezvyčajné (aj keď v dnešnej dobe to tak jednoducho je a toto pochopil aj staručký Super Mario, že áno), avšak oni sa zjavia kdekoľvek, nie na druhej strany obrazovky, aby ste mali šancu reagovať. Takže pokojne vám za chrbtom, pred vami, jednoducho kdekoľvek.

Na obrazovke je to teda riadna mela. Vyznať sa v tom nedá a nepomohli tomu ani vývojári. Je síce pekné, že zameriavací kríž (ovládaný myšou) mení farbu podľa toho, či mierite na nepriateľa alebo nie, no mnohokrát ho neviete nájsť ani pri troch nepriateľoch na obrazovke - biela farba a nevýrazný tvar nie je najlepšia kombinácia. Stačilo by pridať laserový lúč ukazujúci smer vašej streľby. Takto budete často mieriť a strieľať nevedno kam. S tým súvisí aj obmedzenie priestoru, ktorý máte na vybláznenie sa. Pôvodný Serious Sam bol o tom, že ste sa ocitli v aréne s obrovským množstvom nepriateľov a museli ste sa neustále pohybovať, uhýbať a zároveň strieľať. Prvé dve činnosti sa v Double D robia neuveriteľne náročne, čo výrazne prospieva frustrácii hráča. Viac sme zomierali pri bojoch s obyčajnými nepriateľmi než s bossmi. To hovorí za všetko.

Ešte viac nás do srdca zasiahol biedna architektúra úrovní. Tých niekoľko plošiniek v inak plochom a nudnom svete je skôr zúfalstvom. Minimum detailov, zaujímavých pasáží a jednoducho pestrosti zráža nohy hrateľnosti tak rýchlo, že sa všetko zvrháva v monotónne bežanie dopredu s občasným skokom. Neuveriteľne prázdny svet je v kontraste s dnešnou hernou produkciou. Grafické spracovanie je taktiež podpriemerné a svojou primitívnosťou nudí. Ani Limbo nebolo z hľadiska grafických detailov a efektov zázračným titulom, avšak malo dušu. Double D je krčma v štýle štrvtej cenovej bez akejkoľvek pridanej hodnoty, s minimom zúfalých animácií pohybov. Jediným spestrujúcim lákadlom je tzv. Gun Stacker, ktorý vám umožní spojiť do jednej až šesť zbraní, z ktorých následne pálite naraz. Ale to je slabá náplasť na neuveriteľné sklamanie z prostredia a atmosféry, ktorá je takmer nulová.

Serious Sam: Double D svoj potenciál trestuhodne zahodilo. Inak sa tento pokus hodnotiť ani nedá. Arkádová strieľačka v dvoch rozmeroch na začiatku poteší, no minimálna príťažlivosť prostredia so zúfalým dizajnom lokácií je spoločne s obmedzením pohybu a bolestným objavovaním sa nepriateľov kdekoľvek fackou spakruky. Otcovskou.