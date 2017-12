Obyvatelia Kunešova pri Kremnici sú odkázaní na pevné linky

Obec patrí k tým slovenským oblastiam, ktoré majú vďaka svojej polohe veľké problémy s pokrytím mobilnej siete.

15. okt 2011 o 11:53 TASR

KUNEŠOV. Lákavé ponuky mobilných operátorov obyvateľov Kunešova neďaleko Kremnice nezaujímajú. Obec totiž patrí k tým slovenským oblastiam, ktoré majú veľké problémy s pokrytím mobilnej siete. Vďačí za to svojej polohe. Dedinka s približne 250 obyvateľmi sa nachádza v západnej časti Kremnických vrchov.

"My tu máme veľmi veľké problémy s mobilným signálom, pretože signál tu vôbec nie je, nepokrýva našu oblasť," uviedol pre TASR starosta Kunešova Ján Ihring s tým, že obyvatelia sú tak odkázaní na pevné linky.

"Bol by potrebný nejaký vykrývač alebo také niečo. Žiaľ, hovoril som s viacerými operátormi, nikto nie je do toho ochotný investovať prostriedky, pretože to pre nich nie je zaujímavé," dodal.

Aj bez internetu

Podobne je to aj s internetom. Jeden z operátorov tu síce v poslednom čase postavil stožiar, vďaka ktorému by mal byť v obci dostupný rýchly internet, no reálne ešte podľa starostu nefunguje.

"Chceli sme pre verejnosť vybudovať na úrade takú miestnosť, kde by boli počítače s internetom. Už sme to mali pripravené, len potom prišli pracovníci a povedali, že sa to nedá napojiť," podotkol.

Na obecnom úrade síce internet z pevnej linky zapojený je, veľkým pomocníkom však nie je. "Je to časovo veľmi náročné a finančne, pretože kým nám stiahne poštu, tak to niekedy trvá aj štyri - päť hodín," podotkol starosta. Jeho slová potvrdzuje aj pracovníčka obecného úradu Anna Neuschlová.

"Napríklad, keď potrebujem poslať každý mesiac výkazy do poisťovní a podobne, tak to mi vôbec odtiaľto nejde. Musím ísť do vedľajšej obce a stade to posielam," podotkla.

Mobily nepotrebujú

Mobilné telefóny sú zbytočné aj na obecnom úrade. "Používame len pevnú linku. Vo vnútri budovy signál vôbec nie je, musíme behať vonku po ulici hore-dolu, kde chytíme niečo, pár čiarok," zhodnotila Neuschlová.

Väčšina obyvateľov sa tak spolieha práve na pevné linky. Mobilné telefónny síce majú, no využívajú ich najmä, ak opúšťajú obec. "Aj na internet chodia napríklad do Kremnice. Ľudia ho potrebujú aj na prácu, nielen na zábavu. Idú k známym, k rodine, aby si porobili to, čo potrebujú," dodal starosta.