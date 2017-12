Firma Apple by mohla cez víkend predať až štyri milióny nových iPhonov 4S

15. okt 2011 o 16:49 TASR

NEW YORK. Americká spoločnosť Apple by mohla tento víkend predať až 4 milióny nových inteligentných telefónov iPhone 4S.

Záujem o posledný telefón vyvinutý vo firme pod dohľadom Stevea Jobsa je enormný, pričom okrem lepších parametrov predaj nového produktu zvyšujú aj sympatie ľudí k Jobsovi, ktorý zomrel začiatkom októbra po sedem rokov trvajúcom boji s rakovinou.

Niektorí záujemcovia čakali v radoch na otvorenie obchodov aj v náročných poveternostných podmienkach, len aby si uctili spoluzakladateľa Apple.

Stál v rade kvôli Jobsovi

Študent z Manhattanu Tony Medina stál v rade pred obchodom Apple na Piatej avenue deväť hodín, časť z toho v daždi. Pôvodne si plánoval iPhone objednať online, no potom sa rozhodol postaviť sa do radu len preto, aby si Jobsa uctil. "Cítil som, že kvôli nemu sa musím do toho radu postaviť," povedal.

Firma začala iPhone 4S predávať v piatok (14.10.) v siedmich krajinách. Okrem domáceho trhu aj v Kanade, Austrálii, Nemecku, Japonsku, Británii a vo Francúzsku. Ku koncu mesiaca by mal prísť na trh ďalších 22 krajín. Podľa ekonómov predaj prekoná minuloročné úspešné uvedenie telefónu iPhone 4 na trh, keď za prvý týždeň sa predalo viac než 1,7 milióna kusov.

Rekordný prejav

V prípade iPhone 4S väčšina ekonómov počíta s objemom predaja od 2 do 3 miliónov kusov, no analytik firmy Yankee Group Carl Howe očakáva predaj až 4 miliónov.

Nový produkt má oproti iPhone 4 lepšiu kameru a výkonnejší procesor, no najmä nového hlasového asistenta označovaného ako Siri, ktorý reaguje na diktované príkazy či otázky. Zatiaľ je táto služba v angličtine, nemčine a vo francúzštine.

Informovali o tom agentúry Reuters, AP a Bloomberg.