TÚ plánuje znížiť poplatky za používanie frekvencií o 20 %

Telekomunikačný úrad SR plánuje od 1. novembra tohto roku znížiť výšku poplatkov telekomunikačných spoločností za používanie frekvencií až o 20 %.

17. okt 2011 o 15:19 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) -

Chce sa tak vyhnúť finančným sankciám zo strany Európskej komisie, ktoré by Slovensku hrozili v prípade, ak by výšku týchto pravidelných úhrad neznížil. Ako vyplýva z návrhu, ktorý TÚ SR predložil na medzirezortné pripomienkovanie, v rokoch 2012 a 2013 by mal úrad od používateľov frekvencií vybrať ročne o 2,5 mil. eur menej. V roku 2014 by to už malo byť o 4 mil. eur menej, pričom v tom istom roku pripraví TÚ aj nový sadzobník úhrad. Vlani pritom úrad za správu frekvencií získal takmer 18 mil. eur.

Nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudne účinnosť 1. novembra, priniesol do slovenskej legislatívy pravidlá EÚ týkajúce sa národných regulačných orgánov, akým je aj Telekomunikačný úrad SR. Podľa nich výška príjmov úradu, ako napríklad úhrady za používanie frekvencií, nesmie prekročiť výšku jeho nevyhnutných nákladov na výkon regulácie. TÚ SR preto postupnými krokmi plánuje na jednej strane znižovať výšku týchto úhrad, ktoré tvoria takmer 75 % jeho celkových príjmov, a na strane druhej očakáva zvýšenie svojich nákladov v súvislosti s posilnením jeho kompetencií vďaka novoprijatému zákonu. Ak by tak neurobil, hrozili by Slovensku sankcie zo strany Bruselu za neplnenie povinností.

Od zníženie úhrad za používanie frekvencií si Telekomunikačný úrad sľubuje taktiež rozvoj budovania rádiových sietí, čo bude mať za následok väčšiu vzájomnú konkurenciu operátorov ako aj zvýšenie dostupnosti služieb pre užívateľov. "Podstatným znížením úhrad za frekvencie v málo osídlených regiónoch budú operátori motivovaní aj k pokrytiu tzv. bielych miest," uviedol pre agentúru SITA hovorca úradu Roman Vavro.