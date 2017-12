Objavili najstaršiu umeleckú dielňu

Najstaršie „umelecké štúdio“ má stotisíc rokov. Objavili ho v Juhoafrickej republike.

17. okt 2011 o 15:22 Tomáš Prokopčák

JOHANNESBURG, BRATISLAVA. Potrebujete mušľu, kosti tuleňov, pridáte k nim drvené drevené uhlie, trochu vody a napríklad okrové pigmenty. Výsledok sa dá použiť na pomaľovanie stien, kože či nástrojov.

Nejako takto by mohol vyzerať prastarý recept pochádzajúci z dávnej umeleckej protodielne, ktorú archeológovia odkryli v slávnej vápencovej jaskyni Blombos asi tristo kilometrov východne od juhoafrického Kapského Mesta.

Objav ukazuje, že aj naši prapredkovia boli pred stotisíc rokmi schopní komplexného, zložitého myslenia.

„Tieto nálezy naznačujú, že ľudia už vtedy mysleli moderným spôsobom,“ zdôrazňuje pre BBC Christopher Henshilwood, hlavný autor štúdie v magazíne Science, ktorá nález opisuje. „Je to dôležité, pretože to posúva hranice nášho chápania toho, keď sa Homo sapiens - ľudia ako my - stali modernými.“

Vedci najskôr v jaskyni museli odkryť vrstvy zo strednej kamennej doby.

Pod mezolitickými nánosmi objavili lastúru zakrytú kameňom, ktorý ukrýval červenkasté farbivo. Neskôr odborníci objavili aj zásoby pigmentov, drvené kamienky či lopatky z kostí, ktoré dávni remeselníci pri príprave farby používali.