FIFA 12 - takto sa hrá futbal

17. okt 2011 o 16:10 Ján Kordoš

Naši futbalisti nám v poslednom čase mnoho radosti z trávnikov neprinášajú, avšak máme liek na vaše ubolené oči zo sledovania tohto krásneho športu v nie tak oslnivom prevedení našich hviezd. A odpoveďou je samozrejme FIFA 12, ktorá prichádza s pomerne veľkým množstvom noviniek, pričom všetky si tentoraz vychutnajú aj PC hráči, ktorí majú riadny dôvod na oslavu. Všetkými možnými licenciami (okrem slovenských veľkoklubov a žiaľ i reprezentácie) podporovaná športová hra totiž ponúka skvelý zážitok a znovu sa posunula bližšie k reálnejšiemu spracovaniu najsledovanejšieho športu na našej planéte.

Zmien oproti predošlému ročníku je pomerne dosť, hrateľnosť je prekopaná od základov a na samotné hranie si budete musieť niekoľko zápasov zvykať. Nepôjde to tak jednoducho, avšak výsledkom je už spomínaná reálnosť virtuálneho zápasu, takže pripomína skutočný zápas. Jasajúce davy však musíme žiaľ trochu upokojiť: znamená to však i to, že niekedy je to hra nezáživná a hrať proti silnému súperovi na remízu znamená jediné: kaziť hru, nehrať na krásu, ale účelne. Niekedy je to skutočne nuda, avšak niekedy je futbal jednoducho taký a nie každý tím sa volá FC Barcelona. Začneme dobre známou ponukou módov, v ktorých nájdete všetko to, čo už dobre poznáte. Vrátane jedného zápasu, kariéry konkrétne vytvoreného hráča alebo hrania sa s kartičkami v Ultimate Team či manažovania vybraného mužstva.

Nebudeme to rozoberať, posledné dva ročníky sme to všetko ospevovali, no čakali sme omnoho väčší pokrok v jednotlivých častiach. Futbalový manažér z FIFY nikdy nebude - veď aj preto vychádza samostatný titul FIFA Manager. Tento mód sa aj v tohtoročnej FIFE snaží mnohé rozoberať do hĺbky a robí to absolútne zbytočne. Užívateľské rozhranie je síce o čosi komfortnejšie, no stále dostatočne nepohodlné. Samotné staranie sa o klub tak stráca čaro (málo skutočne dôležitých štatistík a nepohodlné hrabanie sa v tom mále) a pokojne by stačilo zabudovať zjednodušený model ako napríklad v staršej sérii Ultimate Soccer Manager. FIFA 12 po tejto stránke Football Manageru v žiadnom prípade konkurovať nemôže a možno by jej pomohol trochu jednoduchší pohľad na tento viac strategický futbal. Podobne v móde kariéry sa budeme radiť starať o svojho hráča, avšak bodovanie jeho výkonu je podobne ako v minulom ročníku degradované na plnenie pozičnej úlohy. Ak ste na mieste, kde vám ukazuje šípka, je dobre, dostávate body, hoci by ste mohli napríklad radšej nabehnúť do voľného priestoru a skórovať alebo naopak zabrániť prečísleniu, pokým nie je neskoro. Nie, tu dostanete viac bodov za to, ak budete striktne a v tomto prípade i zúfalo umelo plniť pokyny od hry, ktorá žiaľ nedokáže reagovať dynamicky, respektíve núti do bodky plniť pravidlá nereagujúce na vývoj zápasu.

Ale dosť rýpania, to sú drobnosti, ktoré hre prepáčite, pretože si budete užívať samotný futbal. FIFA 12 obsahuje mnoho ligových súťaží, klubov a hráčov, nájdete tu skutočne všetko. Nás zaujala možnosť podpory obľúbeného tímu, kedy za všetko, čo vo FIFE spravíte (v ktoromkoľvek móde) získavate body skúseností (klasické expy ako v RPG žánri), ktoré nielenže zvyšujú úroveň vášho profilu (podobne ako v multiplayeri akčných hier, RPG a pod.), ale zároveň sa pripisujú na konto obľúbeného klubu. Do úvahy vybraného tímu sa neberie celkový počet získaných bodov skúseností, ale priemer na hráča, takže vás nesmie prekvapiť, že na druhom mieste je v celosvetovom rebríčku Torquay United, zatiaľ čo ManU s najpočetnejšou základňou fanúšikov je omnoho nižšie. Po každom dni sa tímom prirátajú body podľa toho, na ktorej priečke skončili (posledná má jeden bod, ten nad ním dva body atď.), po týždni sa skončí “sezóna”, vyhodnotí sa, kto zostupuje do nižšej súťaže a ide sa nanovo. Je to nenápadná funkcia, ale funguje to priaznivo na vytvorenie nebezpečne dusného prostredia vo vašej domácnosti. Veď ešte jeden zápas teda odohráte, nech pomôžete svojim miláčikom, z čoho nemusia byť nadšení členovia vašej domácnosti tomuto krásnemu športu až tak nefandiaci. Zväčša ženského pohlavia.

Tou najzásadnejšou zmenou je však prítomnosť fyzikálneho enginu, ktorý je zameraný na samotných hráčov. Už sme si zvykli, že lopta sa správa skutočne reálne a odráža sa od hráčov, nedrží im na kopačkách ako prilepená. Teraz to bude ešte náročnejšie, pretože jednotlivé pohyby hráčov nevidíte ako pospájané animácie celých úkonov, ale rozfázované elementárne činnosti. Nielenže tak nenastáva opakovanie sa mnohokrát videných situácií, ktoré dopredu viete, ako sa vlastne skončia, ale zároveň je hra reálnejšia. A náročnejšia na zvládnutie, pretože ani to nahrávanie nie je tak famózne milimetrové ako bývalo, hráči sa vám nabehajú, no zároveň dochádza k výraznému zlepšeniu obrannej činnosti, čiastočne i útočenia ako takého.

Obrana je tentoraz omnoho viac zameraná na hráčov samotných a nie tupé odoberanie lopty akýmkoľvek spôsobom i za cenu faulu. Je možné hráča tieňovať, vytláčať ho do nevýhodných pozícií, odkiaľ má menšiu šancu strieľať alebo nahrávať. Na pomoc si môžete zavolať aj spoluhráča. Skutočne to pomáha, taktiež si môžete pomáhať rukami, nenápadným okopávaním, no všetko za cenu menších faulov. Kĺzačky sú stále nebezpečné, no pokým ich zahráte správne a čisto, je radosť na ne pozerať. Hráči už nepadajú ako hnilé hrušky a snažia sa týmto stretom vyhnúť. Rozhodca správne niekedy ponecháva výhodu a nemá problém odmeniť previnilca kartou i neskôr. Obranné činnosti sú realistické a zároveň to znamená, že sa tempo hry znovu čosi spomalilo, nedá sa neustále hviezdiť, šprintovať a strieľať góly z osvedčených pozícií. Je to síce otrepané, avšak na 0:0 sa so správnymi hráčmi, rozostavením a taktikou hrať dá. Len to treba vedieť a na obranu si budete musieť zvykať.

Útočenie tým pádom taktiež nie je tak jednoznačné a musíte sa pred súperovu bránu dostať skôr taktickým spôsobom. Akýkoľvek bezhlavý výpad alebo zbytočná strata lopty totiž môže vyústiť do prečíslenia a tie nemusia dopadnúť nikdy dobre. Ak vám chýba hráč v poli na dôležitej pozícii, súper dokáže potiahnuť loptu, využiť otvorený priestor. Taktiež už nefunguje systém buldočieho útočenia, keďže atribúty hráčov sú tentoraz naprogramované omnoho citlivejšie. Neplatí tak, že silového hráča zastaví ten slabší len faulom so žltým výsledkom. Akékoľvek pochybenie je trestané, no tentoraz sa silnejší hráč iba nepretlačí. Dribling si vyžaduje skúsenejšieho hráča, avšak neznamená to, že sa do výhodných pozícií nedostanete i pomaly, s rozvahou. Vrátime sa k jednotlivcom. Každý z hráčov má určené črty, svoje silné stránky a slabiny. Na ihrisku to vidieť, no tentoraz to pôsobí kompaktnejšie, prirodzenejšie. Animácie pohybov sa nemusia dokončiť, nie sú všetky predprogamované, ale reálne reagujú všetky končatiny. Zo spomalených záberov si tak môžete napríklad pozrieť detailne, kde nastala chyba alebo prečo ste skórovali, napríklad tečom.

Nová FIFA 12 sa v prvom rade hrá úplne inak, hoci v menu nájdete i ponuky na nastavenie starých princípov, no v tom prípade by ste prišli o zábavu, ktorú ponúka nový systém. Potenciál z hľadiska konečne precízne spracovanej obrannej hry bude overený až mesiacmi hrania, no už teraz je zrejmé, že sa nový ročník podaril. Nie je to vždy pekný futbal, ale mnohé akcie vyplynuté z hry si budete radi pozerať na opakovaných záznamoch, pretože sú pekné práve preto, že vyplynuli z hry samotnej. Graficky hra nesklame, rôzne opakovačky a nástupy na zápas sme po hodine hrania nenávideli, komentár je český i s podporou titulkov a k hraniu si kúpte gamepad. To všetko je dobre známe. FIFA 12 prekonala riadny face lifting a vylepšená fyzika spravila svoje. Len sa mnohé budete musieť učiť, pretože naučené fígle z minulosti nefungujú. Dianie na ihrisku totiž tentoraz skutočne určujete iba vy. To treba nie vidieť, ale zažiť.