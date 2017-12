Podľa štúdie je internet základným nástrojom každodenného života

Štúdia Cisco Connected World Technology Report skúma vzťahy medzi ľudským správaním, internetom a všadeprítomnými sieťami s cieľom bližšie porozumieť tomu, ako súčasné technologické trendy a životný štýl ovplyvňujú konkurencieschopnosť firiem. Globálna št

16. okt 2011 o 10:03 TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - údia vychádza z prieskumu medzi 1400 študentmi vysokých škôl a 1400 mladými zamestnancami pod 30 rokov zo 14 krajín.

Štúdia poukázala na to, že každý tretí študent a mladý pracovník považuje internet za rovnako dôležitý, ako základné ľudské potreby vzduch, voda, jedlo a prístrešie. Viac ako polovica respondentov uviedla, že by nedokázala žiť bez internetu, ktorý je podľa nich neodmysliteľnou súčasťou ich života.

Podľa Marcela Rebroša, generálneho riaditeľa Cisco Slovakia, internetová generácia vstupuje na pracovný trh po celom svete a Slovensko nie je výnimkou. Otázka podľa neho znie: Sú na ňu spoločnosti pripravené? Výsledky štúdie Cisco Connected World Technology Report môžu firmám pomôcť zhodnotiť, ako sa potrebujú rozvíjať, aby dokázali pritiahnuť talenty a formovať svoje podnikateľské modely. S každou ďalšou generáciou je náš svet ešte viac orientovaný na internet. Spoločnosti musia svoje siete prispôsobovať dnes, aby boli schopné zvládnuť nároky na bezpečnosť a mobilitu, ktoré na ich infraštruktúru príchod pracovníkov ďalšej generácie vytvorí.

Prieskum ukázal, že tretina respondentov si myslí, že internet je základnou životnou potrebou, a približne polovica uvádza, že je dosť blízko tejto úrovni dôležitosti. Pre štyroch z piatich študentov a mladých pracovníkov je internet nevyhnutný pre ich každodenný život. Viac ako 50 % respondentov uviedlo, že by bez internetu nevedeli žiť a je pre nich neodmysliteľnou súčasťou ich života. Ak by si museli vybrať, 64 % zúčastnených študentov by si zvolilo radšej internet ako auto. Až 40 % študentov uviedlo, že internet je pre nich dôležitejší ako randenie, trávenie času s priateľmi alebo počúvanie hudby. Pre 27 % študentov je dôležité, viac ako tieto tradičné aktivity, sledovanie aktuálneho diania na sieti Facebook.

Dve tretiny študentov (66 %) a viac ako polovica mladých zamestnancov (58 %) označili mobilné zariadenie (laptop, inteligentný telefón, tablet) ako najdôležitejšiu technológiu v ich živote.

Približne 19 % študentov považuje inteligentný telefón za najdôležitejšie zariadenie využívané každý deň (20 % uvádza stolný počítač). Toto porovnanie podporuje diskusiu o potrebe tradičných kancelárií v porovnaní so schopnosťou pripojiť sa na internet a pracovať kdekoľvek. V prieskume z roku 2010 celosvetovo 60 % zamestnancov uviedlo, že podľa nich kancelárie nie sú pre produktivitu potrebné.

TASR informovala spoločnosť Cisco Slovakia.