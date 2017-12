Tvorcovia Harryho Pottera, EA Bright Light, končia na hernej scéne

15. okt 2011 o 16:30 Ján Kordoš

Medzi ich posledné projekty patrili hry podľa filmovej predlohy Harryho Pottera ako Order of the Phoenix, Half-Blood Prince a Deathly Hallows rozdelené na prvú a druhú časť. Posledne menované sa konečnou kvalitou oháňať zrovna nemohli a zrejme i to zohralo dôležitú úlohu pri rozhodnutí o uzatvorení štúdia.

V podstate by nás to ani nemuselo trápiť, posledné potteroviny skutočne za moc nestáli, avšak EA Bright Falls je (onedlho bolo) bývalé Bullfrog Productions, ktorému v časoch najväčšej slávy šéfoval Peter Molyneux. A to už čosi znamená, pretože herné perly ako Theme Hospital, Dungeon Keeper, Syndicate, Theme Park či Magic Carpet a Populous znamenajú pre nás nostalgikov mnoho. Electronic Arts má v pláne čoskoro Bright Light uzavrieť.

Zdroj: VG24/7