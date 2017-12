PlayStation Move sa predalo 8,3 milióna kusov

15. okt 2011 o 15:45 Ján Kordoš

No anglický Gamespot následne prišiel s informáciou od vývojára zo Sony, že teraz má PlayStation Move predajnosť okolo 8,3 milióna kusov. Predalo sa za šesť posledných mesiacov len 300 tisíc kusov Move? A berie sa do úvahy každý ovládač zvlášť (k plnohodnotnému hraniu potrebujete dva, no tie sa predávajú v sade i oddelene)? Jednoducho mnoho nejasností, navyše podľa všetkého niektoré čísla nie sú kompletné, prípadne by sa porovnávať nemali.

Jedno je isté: mnoho hier síce robí ovládanie pomocou Move zaujímavejšími, no napríklad v akčných hrách dávame stále prednosť gamepadu pred oháňaním sa pred obrazovkou. Budúcnosť (masového) hrania však istotne drieme v pohybovom ovládaní, čo potvrdilo Nintendo so svojim Wii.

