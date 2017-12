Mass Effect 3 bude bohatý na dialógy

15. okt 2011 o 15:15 Ján Kordoš

Neznamená to však, že by sme mali prehodiť s ostatnými len niekoľko viet a počúvať naučené frázy. Mass Effect sa preslávil i dialógmi. Pri voľbe ďalšieho smerovania rozhovoru ste automaticky museli znášať následky svojej konverzácie. Prvý Mass Effect obsahoval približne 20 tisíc riadkov hovoreného slova, dvojka ich mala dokonca o 5 tisíc viac. Počúvať teda rozhodne bolo čo. Že bude trojka poriadne ukecaná, dosvedčuje i informácia, že by hra mala obsahovať takmer toľko hovoreného slova, čo dva predošlé diely dohromady. Celkovo niečo cez 40 tisíc riadkov textu je skutočne ohromujúce množstvo.

Len aby pri kvantite nepoklesla kvalita, prechádzať nudnými rozhovormi sa chce skutočne málokomu. O kvalitu výslednej hry sa nebojíme, práve rozhovory by však mohli výsledné hodnotenia mierne ovplyvniť a z nadšených osláv by ostalo "iba" pri vynikajúcej hre. Na hodnotenie je však času dosť. Mass Effect 3 sa na trhu objaví 9. marca 2012 pre PC, Xbox 360 a Playstation 3. Viac o hre sa dozviete z nášho preview. Len nedávno bolo oficiálne potvrdené, že Mass Effect 3 bude podporovať aj kooperatívny multiplayer.

Zdroj: VG24/7