F1 2011 - slovenský monopost

F1 2011 je novým ročníkov F1-ky od Codemasters. Borci z Birminghamu nám po vydarenom F1 2010 priniesli nový nášup a hoci je zmien pomálo, platí u tejto hry to isté, čo pri športových tituloch od EA Sports.

14. okt 2011 o 19:20 Ján Kordoš

Hru na recenziu zapožičal internetový obchod s hrami www.ProgamingShop.sk



Naša malá (rozhádaná) krajinka svojho zástupcu v tomto druhu motošportu nemá. Nevyrástol u nás žiadny Schumacher a ani Vettel, Kia sa na výrobu monopostov ešte nevrhla a TAZ-ka nám pred peknými pár rokmi zanikla. A aké káry tá vyrábala, radosť z jazdy bola o to väčšia, ak ste s hučiacim motorom uloženým po pravici (z pohľadu šoféra) dorazili do cieľa. Preto si môžeme vychutnať slovenského junáka v tých ziapajúcich formulách len virtuálne. Nevadí, pekne si vytvoríte rovno seba a ukážete Hamiltonovi, že dráždiť Slováka bosou nohou sa nevypláca.

F1 2011 je novým ročníkov F1-ky od Codemasters. Borci z Birminghamu nám po vydarenom F1 2010 priniesli nový nášup a hoci je zmien pomálo, platí u tejto hry to isté, čo pri športových tituloch od EA Sports. Po vyskúšaní a nejednej veľkej ceny by ste po predchodcovi už zrejme nesiahli. Keďže nám vývojári zdedili (alebo si skôr zakúpili) licenciu po spoločnosti Sony, máme tu všetky tie známe tváričky a autíčka, pri ktorých užívame posledný víkendový deň. Síce nás teraz baví sledovať už len to, kto bude druhý, pretože všetko vyhrá ten mladý Nemec (nie, Schumacher síce germánsky pôvod má, no Vettelovi by mohol byť skôr pri všetkej šikovnosti tatkom). Máme tu všetkých 19 veľkých cien (či koľko ich je) vrátane indického Buddh International Cicruit, 12 stajní (či koľko ich je) a 24 borcov (či... veď viete). Nechýbajú reklamy a podobné drobnosti, ktoré síce neraz nepostrehnete, ale aspoň máme všetko na svojom mieste.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Ešte si dáme tradičné reči o tom, čo nás čaká v menu a potom sa vrhneme na tých zopár zmien, to čo nás tešilo a naopak hnevalo. Hlavným ťahákom hry je Kariéra, ktorá vás nechá 5 sezón skúšať šťastie, aby ste sa malými krôčikmi vypracovali na pretekárske eso a získali ocenenie pre najlepšieho jazdca sezóny. Ale o tom neskôr. Máme tu i multiplayer, ktorého sa môže zúčastniť až 16 živých tvorov a ostatných doplní AI, poteší možnosť split-screenu. O grafiku sa stará dobre známy EGO engine druhej generácie, takže monoposty sú vytvorené precízne, prostredie okolo trate nadpriemerne, no tam to už škrípe. Ale úprimne, ak sa chcete pozerať okolo seba, choďte na prechádzku, v F1 2011 to aj tak nestihnete. Zarazia neuveriteľne umelo vytvorené postavy (mechanici v depe alebo novinári), ktoré akoby utiekli z voskového múzea. Kvôli nim si však hru taktiež kupujú len podivní ľudia, s ktorými nechceme mať nič spoločné, takže vám to len oznamujeme a už sme na to i zabudli. Kamery sú klasické: pohľad z vlastných očí, tesne za monopostom, spoza monopostu a prilepený na nárazníku. Teda ak formule niečo také majú. K technickému spracovaniu ešte toľko, že formule hučia... ako z telky, veď to poznáte. A páčil sa nám hlas z vysielačky informujúci nás o všetkom možnom (kedy kto na nás tlačí, kedy máme pritlačiť my, kedy pôjde ten pred/za nami do depa a pod.).

Tradičné teplé slová sme si odbili, poďme na vec. Kariéra je pekná vec, veľmi nás potešila, no zároveň je to spočiatku frustrácia. Umelá inteligencia a príklon k simulátorom robia z F1 2011 titul pre skutočných a nie sviatočných jazdcov. Keďže na začiatku svojej kariéry si vyberáte zo slabších tímov, ktoré sa tešia čo i len z jedného získaného bodu či úspešného zotrvania až do posledného odjazdeného kola, sú i nároky na vaše úspechy totožné. Nik od vás nebude chcieť umiestnenie v prvej desiatke, stačí ak to zvládnete do 18-teho miesta a už búcha šampanské. Je to síce reálne, no predstavte si pri skutočnom počte kôl hráč-neborák krúži takmer dve hodiny s vidinou uľavy v tom, že sa pozrie Alonsovi na zadok. Keď ho bude minimálne druhýkrát obiehať o kolo. Jedinou alternatívou je zo začiatku zapnutie si amatérskej obtiažnosti. F1 2011 totiž dokáže byť už na strednej obtiažnosti neskutočne krutá a trestá každú chybu. Vo našom prípade to znamenalo prepad v poradí až na samotné dno. Trate sa musíte naučiť naspamäť a neznamená to, že viete, aká zákruta nasleduje, ale ju aj správne treba vybrať a keď už budete borci, zavadzia vám pri tom 23 ostatných jazdcov.

video //www.sme.sk/vp/21730/

Samozrejme sa môžete na všetko vykašľať a zapnúť si brzdenie do zákrut, ABS, trakčnú kontrolu a v podstate len držíte plyn a zatáčate. Lenže aj to treba vedieť. Postupným vypínaním pomocníkov získate aspoň mierny prehľad o tom, čo to znamená šoférovať ten diabolský vehikel rútiaci sa tristokilometrovou rýchlosťou nevedno kam. Pri správnom nastavení si užijete zábavu i napätie, no F1 2011 kladie na simuláciu omnoho väčší dôraz už i systémom časových trestov a použitím vlajok. Dá sa to vypnúť spoločne s poškodením, no potom tu máme pre vás Burnout či Hot Pursuit. Súperi robia minimum chýb, čím sa taktiež približujú k realite, vy ich budete robiť nespočetne mnoho. Poškodenie monopostov síce v hre nájdete ako vo vizuálnej, tak aj funkčnej podobe. Kolesá lietajú, spojler lieta s nimi, no stále to má do skutočnosti ďaleko. Ale keď chcete búrať... viď. vyššie. S otvorenou náručou sme privítalo odlíšenie jednotlivých monopostov od seba. Sadnite si do Lotusu a následne hoci i do Ferrari a rozdiel pocítite okamžite. Je to niečo neuveriteľné a prvú sezónu budete s realistickým nastavením tieto rozdiely medzi formulami vnímať obzvlášť citlivo, avšak tak to jednoducho je a palec hore za to. Tie prašivé Red Bully zrejme skutočne jazdia na nemenovaný (haha) energetický nápoj.

Novinkou je možnosť zapnutia Safety Car-u, čo nám vždy chýbalo. Ironicky. Jazdenie vo vláčiku pri nehode poteší len mizivé percento hráčov. Omnoho väčší vplyv na hrateľnosť má prítomnosť KERS a DRS. Či už budete využívať nazhromaždenú kinetickú energiu pri brzdení alebo si otvoríte zadné krídlo, ide o nutnosť, takže jazdenie sa neostáva len pri klasickom krúžení. Ak tak nespravíte, súper dokáže až neuveriteľne zrýchliť a pohodlne vás obehne i jazdec na slabšom monoposte. Ovládanie je náročnejšie vzhľadom na vylepšený jazdecký model, takže kombinácia brzda plus otočenie volantom sa rovná nepeknej galibe. Mnohokrát sa vyberiete na výlet mimo trate a mimo optimálnu trasu, ale taký je život. Hranie si žiada sústredenie po celý čas, každú zákrutu si musíte správne naplánovať, inak stratíte drahocenné desatiny sekundy. Predstavte si, že takto musíte krúžiť hodinku a slovné spojenie “byť unavený z hrania” dostáva reálne kontúry.

Umelá inteligencia súperov prešla príjemnými zmenami: nie sú to tupé neriadené strely idúce si po ideálnej stope nehľadiac na okolie. Dokážu byť prirodzene agresívni a pri predbiehaní o kolo vidíte snahu pomalších monopostov uhnúť sa, hoci nie vždy to ide a občas vám zavaria. Lenže nielen vám. Dôležité je, že dianie na trati vyzerá ako v skutočnosti. Zvýšením obtiažnosti sú rýchlejší, čo v praxi znamená, že zákruty vyberajú omnoho efektívnejšie, nebrzdia zbytočne priskoro a lepšie v nich akcelerujú. Podobne sa budete snažiť jazdiť aj vy, no chce to cvik. Poteší možnosť zapnutia opotrebovania pneumatík a míňania pohonných hmôt. Tu sa ukazuje dôraz kladený na simulátor vo svojej nahej kráse: po návšteve depa sa s novými pneumatikami jazdí diametrálne odlišne, než keď ich zahrejete. Dostať ich na optimálnu teplotu je dôležité, dovtedy ste pomalšími. Zároveň to netreba preháňať, pretože zničené gumy vás môžu nepríjemne zaskočiť. Šmyk je ešte dobrá alternatíva, no keď nám v poslednom kole po hodine jazdenia praskla pneumatika, z posledných síl sme prísahali sme, že rituálne prepichneme najbližšie pneumatiky Pirelli. Zišlo z toho, pri tom bavoráku stál dosť mrzuto sa tváriaci pán bez vlasov a reťazou okolo krku, že by i psa na to človek vedel priviazať. Rozdiel medzi jednotlivými druhmi pneumatík pocítite taktiež okamžite a keďže v F1 2011 stále nesvieti slniečko, ono je počasie dokonca dynamické, užijete si dosť nepríjemných prekvapení. A áno, pri daždi idúc za iným pretekárom vidíte veľké... nič.

Tým najdôležitejším je hrateľnosť a v tejto oblasti má F1 2011 bezpochyby mohutnú prevahu. Isteže, nemá v podstate konkurenciu, no napriek tomu nás neuveriteľne bavila. Priblížiť sa Crammondovmu Grand Prix sa podľa nás novému F1 2011 podarilo - nostalgia bokom. Hra má i chyby, nahrávanie tratí je neuveriteľne zdĺhavé, interview počas kariéry nás skôr otravovalo, taktiež virtuálne menu (otáčanie sa v zariadenom karavane a vyberanie položiek) a hlavne ako oficiálnemu produktu chýbajú F1 2011 akékoľvek podrobnejšie štatistiky a informácie o súčasných jazdcoch, minulosti. Zamrzí mizerné upravovanie monopostov v garáži, ktoré je nedostatočné, nekonkrétne a jednoducho posúvaním ukazovateľa z čísla 2 na číslo 3 mnoho nezistíte. Keby sme si ďalej mohli vyskúšať ako sa jazdilo za čias Fangia alebo Brabhama, istotne by sme neodmietli. Absentuje omáčka okolo. Nováčikov môže zas F1 2011 spočiatku odradiť a frustrovať, no to sa nevylučuje s faktom, že je to tentoraz skutočne viac simulácia ako arkádové jazdenie. Za to palec smerom nahor. Ak však máte predošlý diel, investícia peňazí do toho nového je trochu viac otázna, odpočítajte si z hodnotenia nula až jeden bod podľa toho, akými fanúšikmi F1-ky ste.