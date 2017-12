EÚ vybuduje superrýchly internet

Európska komisia (EK) prednedávnom predstavila projekt výskumu v oblasti fotoniky, cieľom ktorého je urýchliť zavádzanie širokopásmového vysokorýchlostného internetu presahujúceho 1 gigabit za sekundu.

16. okt 2011 o 16:33 TASR

V oblasti vysokorýchlostných širokopásmových sietí z optických vláken sa začalo realizovať 13 výskumných projektov vo fotonike s cieľom vyvinúť technológie, ktoré by umožnili prístup užívateľov priamo z ich domu na superrýchly internet presahujúci 1 gigabit za sekundu. Projekty vybrali v roku 2010 spoločne EK, Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Spojené kráľovstvo a Izrael. Celková hodnota projektov je 22,3 milióna eur. Komisia prispieva jednou tretinou na financovanie projektov a zvyšnú časť zaplatia národné agentúry pre financovanie. Tieto výskumné projekty sa budú realizovať dva až tri roky.

Poskytnúť každému Európanovi prístup k rýchlemu a ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu do roku 2020 a výrazne zvýšiť investície do európskeho výskumu informačných a komunikačných technológií - to sú kľúčové ciele Digitálnej agendy pre Európu, ktorú prijala EK.

Podporované výskumné projekty sa sústreďujú na vývoj technológií, ktoré by poskytli zákazníkom rýchlejšiu službu, ale nie za vyššiu cenu. Spoločná koncepcia umožňuje zúčastneným krajinám vyvíjať siete vysokorýchlostných širokopásmových pripojení z optických vláken oveľa rýchlejšie, pretože spoločným úsilím sa môže efektívnejšie vytvoriť kritická masa pri uvádzaní na trh.

Fotonika je strategická technológia, ktorá je hnacou silou inovácií v mnohých odvetviach ako napríklad komunikácie (vrátane superrýchleho internetového prístupu), v osvetleniach a lekárskych aplikáciách.

Ultrarýchly širokopásmový prístup sa v Európe stáva čoraz významnejším, pretože dopyt po službách s intenzívnou potrebou širokopásmového pripojenia rastie geometrickým radom. Nové služby v odvetví zábavy a v obchode, napr. televízia s vysokým rozlíšením (HD) alebo televízia 3D, sťahovanie hudby alebo videí do inteligentných telefónov a zariadenia pre videokonferencie, musia mať oveľa rýchlejší internet, než aký je spravidla dnes v Európe k dispozícii.

Zdroj: IT Asociácia Slovenska (ITAS).