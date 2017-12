Producent Warhammeru 40.000: Space Marine je spokojný i s mierne nadpriemernými hodnoteniami

13. okt 2011 o 20:10 Ján Kordoš

Na rozdiel od ostatných PR ide pomerne o svieže prehlásenie, ktoré zbytočne neprirovnáva vydanú hru k iným legendám či rovno ju nepovažuje za kultovú. A herní recenzenti len nepochopili, čo je vlastne dobré. V rozhovore pre Eurogamer uviedol, že to sú presne tie čísla, ktoré očakávali a zodpovedajú výslednej kvalite hry. Na otázku, či ide o ich najlepšiu prácu pohotovo odpovedal, že čo sa týka verzie pre herné konzoly, tak určite.

S recenziami a ich negatívnymi názormi sa stotožňoval, takže chápe výčitky nad monotónnou hrateľnosťou a opakujúcim sa level dizajnom. V Relicu však neplánovali vytvoriť šokujúci titul, chceli si vyskúšať nový herný žáner akčnej hry z pohľadu tretej osoby, keďže doteraz sa venovali výhradne strategickým projektom (série Homeworld, Company of Heroes a Dawn of War). A to sa im rozhodne podarilo - prečítajte si našu recenziu, hru sme hodnotili výrazne kladne.

