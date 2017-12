Stop politike! Päť (a jedno) najlepších videí týždňa

Agresívna turovitá potvora, detičky v kapele aj najslizkejšia reklama posledných dní. Dnes päť plus jedno video, lebo my vás na rozdiel od politikov ľúbime.

15. okt 2011 o 10:45 Tomáš Prokopčák

Minikapela

Viete, čo robia vaše deti v garáži? Presne vtedy, keď odtiaľ vychádza ten strašný hluk, ale oni nechcú, aby ste ich prišli skontrolovať? Možno založili kapelu a nacvičujú, čo na tom, že ešte nemajú ani desať.

video //www.youtube.com/embed/6CPHnZV0K-k

Dve mačky

Simona Tofielda máme radi. Jeho spolužitie s nepodarenou mačkou – asi ako všetky mačky – je fenoménom. Aj u nás kúpite knižky, na YouTube si môžete pozrieť videá. Teraz vyšiel nový diel.

video //www.youtube.com/embed/3VLcLH97eRw

Pozor na zver

Máte bicykel, máte helmu, chrániče, správnu výbavu. Vlastne ste nič nezanedbali, takže by sa vám – tobôž počas pretekov – nemalo nič stať. Lenže, divoká príroda má aj tak vždy navrch.

video //www.youtube.com/embed/S2oymHHyV1M

Krajšie zajtrajšky

Dobre, dôvody, prečo sme zaradili nasledujúcu reklamu, sú naše obľúbene rekvizity popkultúry. Keďže Hasselhoff má kopu iných problémov ako naháňať hnusákova a Yogi (odkedy nakrútili celovečerný film) už tiež nie je čo býval. Ale radi spomíname na klasické „ein Auto, ein Computer, ein Mann“.

video //www.youtube.com/embed/wBujoJpDxo0

Hráči

Hráme sa radi. Čo na tom, že naše okolie sa na nás pozerá ako na bláznov, krúti hlavami a mrmle čosi o premárnenom, nekonštruktívne strávenom čase. Je to zábava a pritom úplne fuk, či máte pätnásť, tridsať alebo štyridsaťšesť. Svet počítačových a konzolových hier si nedáme.

video //www.youtube.com/embed/nOWhvAkkHGY

Bonus

Tento týždeň sme sa rozhodli pridať jedno video navyše. Jednoducho nám to nedalo a museli sme vám ukázať nasledujúcu reklamu. Dopredu vás varujeme, že je to také slizké a hlúpe, až je to totálne zábavné. A buďme radi, že boom boybandov je vlastne už za nami.