Havária pri Novom Zélande môže pokaziť leto

Súdia kapitána lode, ktorá uviazla pri Novom Zélande. Hrozí mu pokuta a rok väzenia.

13. okt 2011 o 16:28 Matúš Krčmárik

Do mora pri Novom Zélande vytiekli stovky ton ropy.(Zdroj: TASR/AP)

More vyplavuje na obľúbené pobrežie z lode, ktorá uviazla pri Novom Zélande, palivo aj kontajnery. Kapitánovi hrozí pokuta a rok väzenia.

WELLINGTON, BRATISLAVA. Stovky uhynutých vtákov, ropa na jednom z najkrajších pobreží sveta a desiatky nákladných kontajnerov.

Také sú zatiaľ následky havárie lode Rena, ktorá narazila začiatkom októbra do koralového útesu pri novozélandskom pobreží.

Už teraz ide o najhoršiu morskú environmentálnu haváriu a zdá sa, že to bude ešte horšie.

„Doteraz sme mali pláže len ľahko zamorené palivom. V najbližších dňoch, keď more vyplaví viac paliva, sa to výrazne zhorší,“ varoval podľa Daily Mirror Nick Quinn z vládnej agentúry Maritime New Zealand (MNZ).

Prelomí sa loď?

Vláda sa pripravuje na najhorší scenár. Ten nastane, ak sa loď prelomí. Ochranári sa k nej nebudú vedieť dostať, lebo v mieste, kde sa zasekla, je dno pomerne hlboko.

Väčšina záchranných prác sa preto v týchto dňoch zameriava na to, aby z lode odčerpali palivo. Rena ho viezla 1700 ton, do mora sa zatiaľ dostalo niekoľko stoviek.

Väčšina zostávajúcej ropy je v cisternách v zadnej časti lode. Prácu záchranným tímom komplikujú trhliny v lodi, pre ktoré hrozí prelomenie. Riziko rastie s väčšími vlnami.

Loď MV Rena Nákladná loď sa plavila pod libérijskou vlajkou . Vlastní ju grécka dopravná spoločnosť Costamare.

. Vlastní ju grécka dopravná spoločnosť Costamare. 5. októbra narazila do útesu Astrolabe , ktorý je pri severnom ostrove, asi 22 kilometrov od mesta Tauranga na tomto ostrove.

, ktorý je pri severnom ostrove, asi 22 kilometrov od mesta Tauranga na tomto ostrove. Loď sa nakláňa, navyše sa môže každú chvíľu prelomiť.

„Loď sa môže v skutočnosti prelomiť každú chvíľu,“ povedal pre AP hovorca MNZ. Vo štvrtok však bolo more pokojné, a preto dúfal, že by sa im mohlo podariť ropu odčerpať.

Ďalším problémom sú kontajnery. Rena ich viezla 1368, do mora zatiaľ z nakláňajúcej sa lode padlo 88. Najmenej jeden z nich obsahuje nebezpečný materiál.

Pre haváriu uzavreli niekoľko pláží v okolí lode, načas zastavili aj prevádzku prístavu Tauranga, najväčšieho exportného prístavu krajiny. Loď uviazla len 22 kilometrov od neho.

Na južnej pologuli sa blíži leto a domáci sa obávajú, ako táto nehoda ovplyvní príjmy z turizmu. Nie je totiž vôbec isté, že sa problém podarí do leta vyriešiť.

Filipínsky kapitán

Len malou útechou pre miestnych môže byť, že kapitán lode a jeho prvý zástupca sa už ocitli pred súdom. Teraz sú vďaka kaucii na slobode, ale odovzdali cestovné doklady a nemôžu opustiť krajinu.

Obvinili ich za „riadenie plavidla spôsobom, ktorý bol zbytočne nebezpečný“, hrozí im maximálna pokuta 7800 dolárov alebo dvanásť mesiacov vo väzení.

Totožnosť obvinených úrady nezverejnili. Vie sa len, že kapitánom lode bol 44-­ročný Filipínec. „Hrozí, že niekto by chcel zobrať spravodlivosť do vlastných rúk,“ zdôvodnil tajnosti pre Daily Mirror kapitánov právnik.