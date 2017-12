Zatkli hackera, ktorý sa zameriaval na e-maily celebrít

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie zatkol muža, ktorý sa údajne nabúraval do e-mailových schránok hollywoodskych hviezd a má na svedomí aj minulomesačné zverejnenie fotografií nahej herečky Scarlett Johansson na internete.

13. okt 2011 o 10:19 SITA

BRATISLAVA 13. októbra (SITA/AFP) - Tridsaťpäťročného Christophera Chaneyho zatkli v stredu vo floridskom meste Jacksonville po 11-mesačnom vyšetrovaní, počas ktorého úrady zaznamenali jeho hackerské útoky na viac ako 50 ľudí zo zábavného priemyslu, medzi ktorými mali byť napríklad tiež speváčka Christina Aguilera či herečka Mila Kunis.

Podozrivého predviedli pred floridský súd, na čo ho prepustili po vyplatení kaucie vo výške 10-tisíc amerických dolárov (v prepočte približne 7 260 eur) a pod podmienkou, že "nebude mať žiaden prístup k počítaču či inému zariadeniu, ktoré umožňuje prístup na internet". Aj keď sa už v piatok musí na súd vrátiť, možno očakávať, že proces s ním sa bude konať v Los Angeles. Ak ho v 26 prípadoch uznajú vinným, hrozí mu trest odňatia slobody v dĺžke až 121 rokov. Chaney je obžalovaný zo vstupu do cudzích počítačov a ich zničenia, odpočúvania a monitoringu internetových konverzácií, ako aj z krádeže identity.

"S informáciami o celebritách sa dá veľmi dobre obchodovať," uviedol Steven Martinez, šéf úradu FBI v Los Angeles po úspešnom ukončení Operácie Hackerazzi. "Keďže obvinenie voči pánovi Chaneymu sa týka celebrít, ktoré sa stali terčmi pre ich slávu, tento prípad nám iba pripomína, že my všetci sme potenciálne obete počítačových hackerov," doplnil ho prokurátor Andre Birotte Jr.

Do počítača Aguilery vnikol neznámy hacker v decembri 2011. Mal to byť práve Chaney, kto uverejnil na internete jej pikantné fotografie. Zábery z mobilného telefónu Kunis vrátane fotografií z vane sa na internete objavili v septembri. V polovici septembra obleteli svet tiež zábery, na ktorých je vyzlečená Johansson. Na jednej z nich sa pozerá do objektívu mobilu, pričom si nahé telo zakrýva uterákom. V odraze v zrkadle za ňou však jasne vidno jej odhalenú zadnú časť tela. Na iných fotografiách, ktoré očividne spravila sama, je hore bez, pričom na jednej z nich leží na posteli.

Okrem týchto celebrít ako údajných obetí útokov Chaneyho FBI zverejnil zoznam desiatok ďalších, ktoré označil iba iniciálami. Medzi nimi je napríklad J.A., čo podľa portálu TMZ môže byť herečka Jessica Alba, ktorá sa v minulosti mala taktiež stať obeťou hackera. Keď sa novinári prokurátora Birotteho spýtali, či iniciály B.P. označujú hollywoodskeho herca Brada Pitta, odpovedal: "Nemôžem to komentovať, ale aj tak, dobrý pokus." Potvrdil však, že fotky Johannson mal získať spomínaný Chaney. Ako prezradil, intímne fotografie neboli to jediné, čo ho zaujímalo. "Bral tiež informácie o financiách, scenáre a rozhovory, ktoré obete považovali za súkromné," povedal Birotte s tým, že Chaney údajne dokázal "vidieť prijaté a odoslané e-maily" na konte, do ktorého vnikol. Na internete údajne vystupoval pod prezývkami anonygrrl a jaxjaguars911.

Ako predstavitelia FBI vysvetlili, Chaney sa údajne na základe verejne dostupných informácií snažil uhádnuť heslo e-mailového konta danej celebrity. Keď sa mu takto do neho podarilo dostať, údajne začal komunikovať priamo s kontaktmi, ktoré našiel v e-mailovej schránke. Okrem toho v nej pátral po fotografiách, zaujímavých informáciách či ďalších dátach. Chaney mal zmeniť nastavenia účtu tak, aby kópia e-mailov išla na inú, ním kontrolovanú e-mailovú adresu. Zoznam kontaktov z nabúranej schránky následne použil na "žatvu" nových obetí, uviedol FBI.

Hovorcovia Johansson, Aguilery ani Kunis sa k zatknutiu zatiaľ nevyjadrili.