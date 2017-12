IBM sa ďalej uchádza o účasť na dodávku IS pre štátnu pokladnicu SR

Bratislava 23.júla (TASR) - V súvislosti so začiatkom prieskumu trhu na preukázanie schopnosti dodať infosystém (IS) štátnej pokladnice SR firma IBM Slovensko, s. r. o., dnes TASR vo svojom vyhlásení potvrdila, že "sa v tejto veci uchádzala a ďalej uchádza o účasť na obnovenom výberovom konaní".

Dôkazom toho je fakt, uviedol generálny riaditeľ IBM Slovensko Boris Kekeši, že ešte 14. mája 2002 predložila spoločnosť IBM aktualizovanú ponuku na dodávku IS štátnej pokladnice vyhlasovateľovi tendra Ministerstvu financií (MF) SR. Už o dva dni bola táto ponuka ministrom financií Františkom Hajnovičom odosielateľovi IBM vrátená s odôvodnením, že "momentálne svoje úsilie sústreďuje na opätovné schválenie zákona o štátnej pokladnici a rozhodnutie o ďalšom postupe v obstarávaní IS prijme až po schválení zákona".

V súvislosti s obnovením výberového konania na dodávku IT riešenia pre štátnu pokladnicu prostredníctvom rokovacieho konania bez zverejnenia vyzvalo MF v rámci prieskumu trhu na preukázanie schopnosti dodať tento IS iba dve spoločnosti, a to Siemens Business Services (SBS) a Hewlett Packard (HP). "Spoločnosť IBM Slovensko nebola do tohto výberového konania prizvaná," konštatuje sa v závere vyhlásenia IBM Slovensko.

Verejné obstarávanie na Komplexnú dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém štátnej pokladnice SR bolo vyhlásené 6. novembra 2000. Doručenie ponúk uchádzačov do 6. júla 2001 do 16. h stihli iba SBS a HP, ponuka IBM Slovensko nedodržala hraničný čas a do tendra nepostúpila. Výberová komisia vyhodnocovala dve spomínané ponuky, trikrát vyhlásila za víťaza HP, pričom vždy SBS vniesol na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) námietku proti určeniu poradia a ten Siemensu vyhovel.

Nový šéf MF F. Hajnovič personálne vymenil komisiu a tá vylúčila SBS z tendra. Siemens opäť vniesol námietku, tentokrát proti vylúčeniu, ktorej 25. marca 2002 ÚVO vyhovel. Následne MF tender koncom apríla zrušil.

Zákon o štátnej pokladnici schválili poslanci NR SR, avšak prezident SR ho nepodpísal.

Až pre niekoľkými týždňami sa ÚVO a MF dohodli na metodickom usmernení, ktorým je v intenciách zákona o verejnom obstarávaní možné pokračovať v procese zabezpečiť dodávateľa na IS štátnej pokladnice. "Metodické usmernenie ale nevytvára priestor pre opätovné zapojenie IBM Slovensko do prieskumu trhu." Minister financií sa rozhodol uplatniť v rámci verejného obstarávania metódu rokovacie konanie bez zverejnenia.

Listom v predmetnej záležitosti oslovil iba HP a SBS. Obe majú do 26. júla 2002 požadované informácie predložiť na MF. Tie posúdi expertná komisia, ktorá môže, ale nemusí jedného účastníka vybrať a odporučiť ministrovi, aby ho vyzval na rokovanie o zmluve na dodávku IS pre štátnu pokladnicu.

