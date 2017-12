Skončil vedecký magazín The Scientist

Jeden z najprestížnejších populárno-vedeckých magazínov zaoberajúcich sa najmä biológiou a vedami o živej prírode končí. Neprežil prepad inzercie.

11. okt 2011 o 12:39 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Patril k najrešpektovanejším časopisom, ktoré sa zaoberal biológiou a medicínou. Len pred pár dňami na svojej titulnej strane oslavoval dvadsaťpäť rokov existencie.

No krátko na to vydavateľ oznámil, že prestížny magazín nielen popularizujúci vedu The Scientist končí.

Magazín určený odbornej i laickej verejnosti, ktorý sa špecializoval najmä na biológiu, medicínu a vedy o živote, bol považovaný za dôveryhodný zdroj a miesto, kde mohli vedci nájsť otvorené pracovné pozície.

Pôvodne dvojtýždenník založil v roku 1986 odborník na scientometriu Eugene Garfield. Neskôr sa magazín pretransformoval na mesačník s denne aktualizovanou internetovou stránkou.

V piatok však Vitek Tracz, ktorý magazín kúpil, pre magazín Science potvrdil, že časopis končí.

„Dôvod je čisto ekonomický, nedokázali sme nájsť spôsob, ako magazín zaplatiť," napísal v e-maile. „Svet sa odkláňa od tradičných magazínov a naša závislosť na printovej reklame nás doviedla až k tomuto bodu:"

Koniec časopisu podľa blogu magazínu Nature znamená, že nevyjde už jeho novembrové číslo a nebude sa aktualizovať ani jeho internetová stránka.