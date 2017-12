E­-shopy vrátia tovar aj poštovné

Ak pošlete tovar naspäť, nestačí, ak vám obchodník vyplatí naspäť len jeho hodnotu.

9. okt 2011 o 20:00 Daniela Krajanová

S tovarom z internetového obchodu si to môžete rozmyslieť a poslať ho naspäť. Neprídete už ani o poštovné.

BRATISLAVA. Kúpili ste si v internetovom obchode tovar, ale chcete ho vrátiť? Po novom by vám mal obchod preplatiť nielen samotný tovar, ale aj poštovné. Vyplýva to z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, o ktorom informoval idnes.cz.

„Toto rozhodnutie by sa malo vzťahovať aj na Slovenskú republiku ako členský štát Európskej únie,“ hovorí právnik Vendelín Benkóczki.

Niektoré e­shopy napríklad poštovné dnes vôbec neúčtujú. „Cena poštovného je okolo desať eur. Má ho u nás zákazník ako darček. To znamená, že nič neplatí a nič nevracia,“ dozvedeli sme sa od predajcu stránky Izlato.sk.

Nie je poštovné ako poštovné

Internetový predajca kníh Martinus.sk tvrdí, že vracať aj poštovné nie je štandard. „Ak by bola šanca, že sa nás to týka, tak to zavedieme,“ povedal Martin Štrba, manažér Martinusu.

V praxi tovar vracia minimum ľudí, reč nie je ani o polovici percenta, tvrdí Štrba. Vrásky na tvári vraj robia predajcom skôr neprevzaté zásielky. "Pohybujú sa okolo troch percent," povedal Ján Laš z Beyondmedia, ktorá prevádzkuje napríklad gorila.sk.

V Martinuse hovoria o rozpätí 1,9 po 2,8 eura. „Záleží to na tom, či ide o dobierku, alebo elektronickú platbu vopred,“ povedal Štrba.

Rozdiely sú, samozrejme, aj vtedy, ak napríklad expresnú zásielku doručuje kuriér. Ten stojí do päť eur.

Iba v jednom smere

V Martinuse sa však obávajú, že by sa malo poštovné vracať za obidve cesty, čiže od firmy k zákazníkovi a od zákazníka naspäť do firmy.

Mohli by tak vznikať problémy, pretože nikto nevie, čo všetko by si napríklad zákazník naúčtoval za cestu tovaru do firmy.

„Mohlo by sa stať, že klient nám knihu pošle, ušije na to špeciálne vrecko a ešte si naúčtuje aj špeciálne práce,“ povedal Štrba.

Toho, že by obchod musel preplácať aj cestu od zákazníka do obchodu, sa obávať netreba, myslí si právny poradca časopisu dTest Jan Votočka.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora sa totiž týka iba prípadov, keď zákazník vráti tovar do siedmich dní, odkedy si ho kúpil. To znamená, že vrátiť tovar sa rozhodol zákazník sám.

„Poštovné naspäť k predajcovi je teda jeho nákladom. Je to jeho rozhodnutie, že tovar vráti,“ hovorí Votočka.

Zákon máme

Slovenská obchodná inšpekcia tvrdí, že mechanizmy na vracanie poštovného už na Slovensku máme.

V zákone sa totiž píše, že internetový predajca je povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu za tovar a náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil s objednaním tovaru, čiže napríklad aj poštovné a balné.

V opačnom prípade mu hrozí pokuta do vyše 66-­tisíc eur, povedala hovorkyňa inšpekcie Danuša Krkošová.

Votočka tvrdí, že práve pre rozdielne spôsoby výkladu zákonov e­-shopmi prijal Európsky súdny dvor rozhodnutie, ktoré by malo vracanie tovaru zjednotiť.

V prípade reklamácií funguje vrátenie poštovného a balného inak. Napríklad v Martinuse ho plne preplácajú.